Redelfi spa, società a capo dell’omonimo gruppo industriale con sede operativa a Genova, impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica la sua partecipazione all’undicesima edizione dell’Osservatorio Renewable Energy Report 2025, organizzato e promosso dal Politecnico di Milano.

Questa edizione, dal titolo “Il dopo-riforma: quale futuro per le rinnovabili in Italia?” affronterà le conseguenze delle recenti evoluzioni normative e le prospettive di crescita del settore in un contesto sempre più orientato alla transizione energetica.

Nell’ambito della sua partecipazione all’Osservatorio Renewable Energy Report 2025, Redelfi metterà a disposizione la propria expertise decennale nel settore green energy durante i workshop e i comitati guida organizzati dal Politecnico, contribuendo attivamente ai dibattiti sulle strategie di sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, con focus principale sull’energy storage.

La collaborazione di Redelfi con il Politecnico mira a supportare le analisi e gli studi dell’Osservatorio incentrate sul futuro delle rinnovabili in Italia, alla luce delle recenti riforme normative. La ricerca si focalizzerà sugli investimenti infrastrutturali nella rete di trasmissione e distribuzione, valutandone l’allineamento agli obiettivi del PNIEC. Inoltre, verranno esaminate le dinamiche di crescita delle energie rinnovabili, con particolare attenzione ai nuovi impianti di grande taglia, ai vincoli economici e infrastrutturali e al ruolo strategico dei Battery Energy Storage System.

L’Osservatorio Renewable Energy Report del Politecnico di Milano è un’iniziativa di riferimento nel panorama energetico nazionale, che da anni analizza le evoluzioni di mercato, gli sviluppi infrastrutturali e le politiche di supporto alle energie rinnovabili.