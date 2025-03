Dal 22 al 27 giugno 2025 Genova ospiterà il più importante evento internazionale nel campo della saldatura e delle tecnologie di giunzione.

L’Istituto Italiano della Saldatura ricorda l’apertura ufficiale delle iscrizioni per la 78ª Annual Assembly & International Conference dell’International Institute of Welding (Iiw) e la 13ª Edizione delle Giornate Nazionali di Saldatura (Gns 13).

Un appuntamento che unisce in un’unica manifestazione due eventi di altissimo livello tecnico e scientifico, riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

L’evento è promosso da Iis-Istituto Italiano della Saldatura-Ente Morale, organizzazione senza scopo di lucro e capofila di un gruppo composto anche da Iis Cert srl e Iis Service srl, società interamente controllate. Con una struttura multidisciplinare che impiega oltre 240 professionisti e opera nei settori energia, oil&gas, trasporti, chimico, infrastrutture, elettromeccanico e manifatturiero, Iis rappresenta dal 1948 un punto di riferimento per la formazione, l’innovazione tecnologica e la diffusione della conoscenza nel campo della saldatura e delle tecniche affini.

Dal 2020, la segreteria generale dell’Iiw è ospitata proprio in Italia, nella sede Iis di Genova, a testimonianza del ruolo strategico assunto a livello internazionale. L’International Institute of Welding (Iiw) riunisce professionisti, ricercatori, aziende e istituzioni di oltre 53 Paesi, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, l’innovazione e la qualità nelle tecnologie di giunzione. La cooperazione tra le comunità tecnico-scientifiche del mondo si concretizza ogni anno in progetti, pubblicazioni, attività normative e conferenze di rilevanza globale.

Durante l’evento di Genova, le attività si articoleranno in due direttrici: Le GNS 13 – Giornate Nazionali di Saldatura (26-27 giugno) e la 78th IIW Annual Assembly & International Conference (22-27 giugno).

Le Gns 13 – Giornate Nazionali di Saldatura sono un’occasione unica di confronto e aggiornamento per i professionisti italiani del settore, con workshop tematici dedicati a Metallurgia dei Giunti Saldati, Controllo Qualità e Ispezione, Intelligenza Artificiale e Digitalizzazione, Tecnologia della Saldatura e Processi Affini, Fabbricazione di Strutture e Apparecchiature Saldate, Progettazione e Comportamento in Servizio e Tecnologie di Incollaggio. L’appuntamento globale con il mondo della ricerca e dell’industria della saldatura, 78th IIW Annual Assembly & International Conference, includerà le riunioni delle Commissioni Tecniche IIW (con il lavoro di 21 commissioni tecniche suddivise per tematica), l’International Conference “Hydrogen Applications and Energy Transition”, dedicata alle sfide energetiche e alle applicazioni dell’idrogeno, il Symposium on Intelligent Manufacturing, sulle tecnologie digitali avanzate nella fabbricazione.

La concomitanza di Gns 13 e IIW 2025 rappresenta un’occasione senza precedenti per creare sinergie tra mondo accademico, industria e istituzioni, rafforzando il ruolo dell’Italia come hub strategico per le tecnologie di giunzione e l’innovazione nel settore. Per informazioni è possibile scrivere a: info@gns13.it;

Info su gns.iis.it e iiw2025.com