Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese imperiesi e spezzine nel mese di marzo 2025, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo marzo – maggio 2025.

Imperiese

Come emerge dalle elaborazioni del servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1.410 le entrate complessive programmate nel mese di marzo 2025 in provincia di Imperia (+160 unità rispetto allo stesso mese dell’anno precedente).

In Liguria, a marzo, le previsioni occupazionali si attestano sulle 14 mila unità, mentre a livello nazionale sono 456.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Nell’Imperiese sono invece 4.720 le entrate previste nel periodo marzo – maggio 2025 (+230 unità rispetto allo stesso trimestre di un anno fa).

Analizzando nel dettaglio il mese di marzo, si rileva che in provincia di Imperia nel 27% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 73% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le entrate previste si concentreranno per l’83% nel settore dei servizi, per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 10% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (17%).

In 46 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 32% interesseranno giovani con meno di 30 anni. Per una quota pari al 24% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. L’8% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 50% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 61% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 18% del totale.

Nel mese di marzo, le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (590), Commercio (240), Servizi alle persone (190), Costruzioni (160), e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (60).

Spezzino

Sono 2.770 le entrate complessive programmate nel mese di marzo 2025 in provincia della Spezia (+390 unità rispetto allo stesso mese dell’anno precedente). Sono 7.580 le entrate previste nel periodo marzo – maggio 2025 (+110 unità rispetto allo stesso trimestre di un anno fa). Nel 18% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’82% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita).

Le entrate previste si concentreranno per l’81% nel settore dei servizi e per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. L’8% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (17%) e in 37 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Le entrate, per una quota pari al 21%, interesseranno giovani con meno di 30 anni e, per una quota pari al 18%, le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 6% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 57% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 62% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 27% del totale.

Nel mese di marzo le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (1.380), Commercio (390), Industrie meccaniche ed elettroniche (190), Costruzioni (170), Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (160).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro.