Banco Desio ottiene il rating Investment Grade da S&P Global

Il merito di credito a lungo termine viene valutato a livello "BBB-", con outlook

«La valutazione della primaria Agenzia S&P Global Ratings – ha commentato Alessandro Decio , amministratore delegato di Banco Desio – è per noi motivo di grande soddisfazione perché riflette gli ottimi risultati conseguiti negli anni dal Banco Desio in termini di redditività, efficienza e rafforzamento patrimoniale. La valutazione di “investment grade” riconosce la sostenibilità del nostro business model e rappresenta un importante fattore abilitante per continuare nel nostro percorso di crescita nelle aree territoriali ad alto potenziale di sviluppo economico in cui siamo presenti».

