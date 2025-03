Operatori della sicurezza, ufficiali, comandanti e funzionari di tutte le polizie locali italiane saranno protagonisti della due giorni che si terrà i prossimi venerdì 7 e sabato 8 marzo al Terminal Crociere della Spezia.

Il convegno nazionale di polizia locale, giunto quest’anno alla sua 28° edizione, costituisce, per gli addetti ai lavori, il principale evento di formazione, aggiornamento, networking e condivisione delle migliori pratiche in tema di innovazione, sicurezza e gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Il programma didattico dell’evento, fitto delle tematiche di maggiore attualità illustrate da esperti cultori delle materie, sarà affiancato da un’ampia area espositiva ove le maggiori aziende del settore della sicurezza consentiranno ai comandi di toccare con mano le soluzioni ottimali per svolgere al meglio i loro compiti tramite strumentazioni e dotazioni all’avanguardia, confermando così l’appuntamento ligure come uno dei più importanti dell’anno.

La mostra-convegno è organizzata e promossa da Gruppo Maggioli: un evento che si inserisce nel più ampio contesto di iniziative rivolte alle amministrazioni locali e alle forze di polizia, che anticipa le Giornate di polizia locale e sicurezza urbana in programma ogni anno a Riccione.

Il convegno della Spezia si avvale della collaborazione del comando di Polizia Locale e del patrocinio del Comune della Spezia: e sarà proprio il sindaco e rappresentante Anci Liguria Pierluigi Peracchini ad aprire la due giorni di lavori, assieme all’assessore alla Sicurezza e Legalità Giulio Guerri.

Per informazioni sul programma e iscrizioni è possibile consultare il link.

Dalla tolleranza zero per l’alcol al cosiddetto “ergastolo della patente”, le ultime modifiche legislative hanno innescato un ampio dibattito pubblico: alle regole introdotte dal nuovo codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre dello scorso anno, sono dedicati i due interventi di apertura della mattinata di venerdì 7 marzo: di guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti e di metodi di accertamento parleranno Mario De Sclavis, comandante generale di Roma Capitale, sul palco assieme a Giuseppe Carmagnini, ufficiale della Polizia Municipale di Prato.

All’articolo 7 del Codice, concernente la qualificazione a uso pubblico delle aree di sosta aperte a uso indiscriminato, soggette a tutti gli effetti al Codice della strada, e alle conseguenze e riflessi operativi della norma è dedicata la sessione presieduta da Giuseppe Napolitano, dirigente di Roma Capitale. Di protocolli e procedure negli Aso (Accertamenti Sanitari Obbligatori) e Tso (Trattamenti Sanitari Obbligatori), in cui la polizia locale è chiamata a garantire l’osservanza dell’ordinanza del sindaco che li consente, si parlerà assieme a Cristiano Curti Giardina, presidente di Ipts – International Police Training System, associazione internazionale di formazione e addestramento in self defense e tecniche e tattiche operative per operatori di polizia, militari e operatori della sicurezza privata.

La sessione pomeridiana a cura di Asaps (Associazione sostenitori amici polizia stradale) propone una ricognizione delle novità in tema di circolazione stradale. Dopo il saluto del presidente Giordano Biserni e l’introduzione di Gianluca Fazzolari, ispettore capo polizia di Stato, Ferdinando Longobardo, ufficiale di polizia locale di Milano affronterà il tema delle misure applicative dell’articolo 193 C.d.S. in materia di obbligo di assicurazione di responsabilità civile.

Con Stefano Rossi, commissario Capo già funzionario polstrada La Spezia, si affrontano le conseguenze delle modifiche apportate dall’articolo 84 del C.d.S. in materia di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone.

A chiudere la giornata l’intervento di Gianni Ferri consulente esperto, autore di pubblicazioni in materia, già comandante di PL, per un punto sulla nuova sanzione di ritiro breve della patente per i neopatentati. Modera la sessione pomeridiana Asaps Emiliano Bezzon, direttore della rivista “Polizia Locale”.

La mattinata di sabato sarà presieduta da Monica Porta, comandante di polizia locale di Bergamo, che introdurrà tre interventi. Il primo, curato da Marco Luciani, responsabile di polizia giudiziaria del corpo di polizia locale di Milano, è incentrato sulle investigazioni digitali e informatiche nei reati di Codice Rosso, ossia i reati di violenza domestica e/o di genere; segue l’intervento di Antonella Manzione, consigliere di Stato, sulle nuove procedure di accertamento della polizia amministrativa a seguito del dlgs 103/2024, e di Fabio Piccioni, avvocato del Foro di Firenze, sui reati del pubblico ufficiale.

«Uno degli obiettivi da sempre primari di Gruppo Maggioli è quello di creare e condividere valore sul territorio, promuovendo il dialogo sui temi della sicurezza urbana attraverso approfondimenti che riguardano la sfera più squisitamente normativa e, accanto ad essi, stimolando una riflessione più ampia sulle ricadute che investono la vita delle cittadine e dei cittadini − commenta Amalia Maggioli, consigliere delegato Commerciale, Marketing, Estero − dal nuovo Codice della strada al contrasto alla violenza domestica e di genere, gli ambiti di intervento delle Polizie locali impattano sul quotidiano di ognuno di noi: come Gruppo siamo fieri di essere partner del settore a 360 gradi, sia con soluzioni, contenuti e tecnologie innovative che con la volontà di creare importanti momenti di condivisione e confronto per Polizia Locale e Istituzioni, come accade in questa 28ma edizione del Convegno, che nel corso della sua storia ha sempre registrato un notevole successo di pubblico anche in relazione all’estrema concretezza degli argomenti trattati. L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni, rafforzare le competenze e promuovere una cultura della sicurezza che possa essere di beneficio sia per gli operatori stessi che per le comunità che essi servono, dalle Città Metropolitane ai centri più piccoli».