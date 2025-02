Uno degli argomenti trattati quest’anno nel rapporto del sistema informativo Excelsior stilato da Unioncamere che si occupa di analisi sulla domande di professioni e di formazione da parte delle imprese è stato l’utilizzo di tecnologie legate all’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del lavoro e le imprese italiane non fanno eccezione. Secondo il rapporto Excelsior-Unioncamere del 2024, l’11,4% delle aziende italiane ha già adottato l’ia, con un picco del 35% nelle imprese con oltre 500 dipendenti.

I settori che utilizzano maggiormente l’ia sono l’industria manifatturiera (23,5%), l’informatica (20,5%) e i servizi (17,9%). Le applicazioni più comuni dell’ia sono la gestione economico-finanziaria (42%), il marketing (35%) e la gestione dei clienti (21%).

L’ia sta portando a un aumento della produttività e dell’efficienza delle imprese, ma sta anche creando nuove opportunità di lavoro e nuove sfide per i lavoratori. È importante che le imprese investano nella formazione dei propri dipendenti per garantire che siano in grado di sfruttare al meglio le potenzialità dell’ia.

Il rapporto Excelsior-Unioncamere del 2024 è una risorsa preziosa per le imprese italiane che vogliono rimanere competitive nell’era dell’ia. Il rapporto fornisce una panoramica dettagliata dell’uso dell’ia nelle imprese italiane e offre consigli su come le imprese possono sfruttare al meglio questa tecnologia.

Ecco alcuni dei principali risultati del rapporto:

L’11,4% delle imprese italiane ha già adottato l’ia;

Le imprese più grandi sono le più propense a utilizzare l’ia, con un picco del 35% nelle imprese con oltre 500 dipendenti;

I settori che utilizzano maggiormente l’ia sono l’industria manifatturiera, l’informatica e i servizi;

Le applicazioni più comuni dell’ia sono la gestione economico-finanziaria, il marketing e la gestione dei clienti;

L’ia sta portando a un aumento della produttività e dell’efficienza delle imprese;

L’ia sta creando nuove opportunità di lavoro e nuove sfide per i lavoratori;

È importante che le imprese investano nella formazione dei propri dipendenti per garantire che siano in grado di sfruttare al meglio le potenzialità dell’ia.

Il rapporto Excelsior-Unioncamere del 2024 è disponibile online gratuitamente a questo link. È una risorsa statistica che permette di monitorare i flussi sulle competenze richieste dal mercato e sull’occupabilità.