I risultati del 2024 di Banca Passadore & C si confermano ancora una volta come i migliori nella storia dell’istituto, tutti gli indicatori patrimoniali ed economici sono migliorati rispetto all’anno precedente. È quanto emerge i dati preliminari del bilancio chiuso il 31 dicembre 2024esaminati dal cda della banca.

“Il significativo apprezzamento da parte della clientela per l’affidabilità e per l’elevata qualità dei servizi offerti unito all’efficacia del modello operativo – si lege in una nota della banca – ha contribuito a un ulteriore miglioramento di tutti gli indicatori patrimoniali ed economici rispetto all’anno precedente; i risultati si confermano ancora una volta come i migliori nella storia della banca, rafforzandone la posizione sul mercato e consolidandone la reputazione su livelli di eccellenza”.

I depositi ammontano a 5,098 miliardi (+12,0%), i mezzi amministrati totali a 12,369 miliardi (+13,4%) e i finanziamenti operativi alla clientela a 2,318 miliardi (+0,7%). Il rapporto tra crediti deteriorati netti e il totale degli impieghi scende sotto l’1% e si attesta allo 0,89%, con un coverage ratio di quasi il 65%.

Il coefficiente patrimoniale “CET 1 ratio” si attesta al 19,5%.

L’utile netto dell’esercizio sale ulteriormente a 90 milioni e 146 mila(+11,9%) e determina un RoE (Return on Equity) del 25,9%.