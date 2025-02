Entro la fine della settimana, il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il Comune di Genova convocheranno Assoutenti, Adoc e i comitati per fare il punto sulla situazione riguardante i danni subiti dai residenti di Sestri Ponente a causa dei lavori per il ribaltamento a mare di Fincantieri, portati avanti dall’Autorità Portuale.

Durante la riunione, che si terrà presso la sede della Regione Liguria, si discuterà anche della possibilità di avviare procedimenti per l’indennizzo dei danni verificati e documentati. Il presidente Bucci ha infatti confermato che «Abbiamo verificato la possibilità di procedere all’eventuale indennizzo dei danni subiti e debitamente accertati come effetto delle lavorazioni più impattanti, che comunque si concluderanno entro la fine del prossimo mese di marzo».

Bucci ha aggiunto: «L’ampliamento dei cantieri di Sestri Ponente è una necessità per il futuro della Blue economy nella nostra regione, ma dobbiamo comunque rispettare la qualità di vita dei cittadini e impegnarci affinché si possano raggiungere entrambi gli obiettivi».

Assoutenti, Adoc e il comitato danneggiati, ringraziando il presidente della Regione Liguria per la convocazione dell’incontro, annunciano la revoca della manifestazione del 26 febbraio presso la sede di Autorità Portuale, rinviandola a data da destinarsi. In occasione dell’incontro, le associazioni dei consumatori e i comitati invitano tutti i cittadini che hanno subito danni alla salute e/o alle proprie abitazioni a recarsi mercoledì 26 febbraio presso la sede di Adoc in via Ursone da Sestri 1/1, dalle 9:30 alle 12:30 o dalle 16:30 alle 18:30, per sottoscrivere il mandato di rappresentanza all’associazione e consegnare la documentazione in loro possesso, come referti medici, fotografie delle crepe o eventuali perizie. Per chi non avesse ancora documentazione, la stessa verrà acquisita, in accordo con gli sportelli e attraverso i professionisti dell’associazione, dalla procedura di individuazione di parametri per la quantificazione del danno in accordo con la controparte nell’ambito dell auspicato tavolo di conciliazione che determinerà e porterà al risarcimento.

Non ci saranno costi addebitati agli interessati, se non quello di iscrizione al comitato. Successivamente, qualora si pervenisse a un accordo risarcitorio, verrà richiesta l’iscrizione all’associazione.

In alternativa, è possibile prendere un appuntamento presso le sedi delle associazioni Assoutenti e Adoc a Genova, scrivendo una mail a segreteria@assoutenti.liguria.it oppure adoc.genova@libero.it.