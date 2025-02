Ucraina: oggi a Genova manifestazione di solidarietà

Sono intervenuti, tra altri, Pietro Piciocchi, Stefano Balleari, esponenti della maggioranza e dell'opposizione della politica genovese

“ Slava Ucraini!” (“Gloria all’Ucraina!”), “Non siano soli!” s ono gli slogan più frequenti gridati dalle centinaia di persone che questa sera, tra le 17 e le 19, nel centro di Genova, hanno manifestato per la libertà dell’Ucraina. Ucraini e genovesi, partiti in corteo dal Ponte Monumentale in via XX Settembre, sono arrivati in piazza Matteotti, dove il facente funzione di sindaco Pietro Piciocchi e il presidente del consiglio regionale Stefano Balleari hanno tenuto un discorso per esprimere solidarietà al popolo ucraino e chiedere la libertà del paese invaso dalla Russia.

Optimal Column This module works best for column 4, 8, 12 ( current column width 9 ). This warning will only show if you login as Admin.