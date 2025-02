Grande interesse per l’evento “Direttiva NIS2: obblighi, scadenze, percorso di adeguamento” organizzato ieri, giovedì 20 febbraio, da Confindustria Imperia presso la propria sede in collaborazione con Hard Soft Team srl. Durante l’appuntamento sono stati affrontati gli aspetti più rilevanti della nuova normativa NIS2 (Network and Information Security) – la legislazione dell’Unione Europea in materia di cybersicurezza, recepita dall’Italia con il decreto Legislativo n. 138 del 4 settembre 2024 – che impone alle imprese nuovi obblighi in materia di cybersecurity.

Le imprese intervenute, di primaria importanza per l’imprenditoria locale, nella consapevolezza del ruolo rilevante che ricoprono anche nei confronti della collettività, si sono confrontate con gli esperti che hanno preso parte all’incontro per identificare strategie di resilienza agli attacchi cyber ed eventi critici che, a causa dell’attuale scenario internazionale, si vanno sempre più intensificando e rischiano di compromettere la loro operatività con conseguenze anche per la popolazione.

La prima scadenza a cui le imprese devono ottemperare è quella del 28 febbraio 2025 inerente l’auto identificazione attraverso la registrazione presso l’Agenzia di Cybersicurezza Nazionale. La mancata registrazione e il mancato adeguamento comportano sanzioni amministrative che possono arrivare fino al 2% del fatturato annuo.

I temi discussi durante l’evento, come anche sottolineato da Giorgio Colucci, esperto di cybersicurezza della Hard Soft Team srl, hanno fatto emergere l’importanza del coinvolgimento dell’alta direzione, necessario al fine di declinare una corretta impostazione di governance nei confronti della gestione del rischio cyber all’interno dell’impresa. Le modalità con cui affrontare il percorso di adeguamento, illustrate al convegno, hanno messo in luce come l’aspetto tecnologico sia solo una parte degli adempimenti e che molto di ciò che viene richiesto alle imprese è un cambio di prospettiva nell’affrontare il tema della resilienza, non solo in ambito cybersecurity, ma esteso anche e soprattutto ai servizi erogati.

Paolo Della Pietra, direttore di Confindustria Imperia, ha ricordato in particolare che l’associazione degli industriali imperiesi, attraverso Uniservind, mette a disposizione delle imprese i propri servizi e il supporto per gli adempimenti relativi a NIS2.