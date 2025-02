La Regione Liguria celebra il trentennale delle Aree naturali protette, istituite con la Legge Regionale n. 12 del 22 febbraio 1995, con l’adozione di un logo ufficiale che accompagnerà le iniziative previste per il 2025.

Il logo, dal valore simbolico e identitario, è stato progettato per rappresentare visivamente i principi di tutela ambientale, biodiversità e sviluppo sostenibile che caratterizzano le politiche regionali in materia di parchi e riserve naturali.

«Questo anniversario è un’importante occasione per valorizzare il lavoro svolto fino a oggi nella conservazione e promozione del nostro straordinario patrimonio naturale – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria con delega ai Parchi Alessandro Piana – Il logo ufficiale del Trentennale vuole essere il simbolo di un cammino di crescita che ci proietta verso le sfide future con un rinnovato impegno nella tutela della biodiversità e nella promozione delle nostre Aree Protette. Vogliamo che questo anniversario diventi un momento di sensibilizzazione per tutti, dagli enti locali ai cittadini, affinché il valore delle nostre Aree Protette sia sempre più riconosciuto e tutelato. Per questo motivo, stiamo lavorando a un ricco programma di eventi che celebreranno il nostro patrimonio ambientale».

Il logo si distingue per una grafica evocativa e moderna con il numero 30 in primo piano a richiamare i trent’anni trascorsi dalla nascita del sistema delle Aree naturali protette della Liguria. L’elemento grafico che attraversa il numero è un’onda stilizzata, che riporta la curvatura della regione e il simbolo dell’infinito, a sottolineare il legame continuo tra uomo e natura, mentre il pettirosso, già presente nel logo storico delle Aree protette, viene reinterpretato con una stilizzazione moderna e colori più fedeli alla realtà, per rafforzare l’identità visiva del marchio. Il claim “Trent’anni di natura”, disposto ad arco sopra il numero, sintetizza il senso della celebrazione: un cammino lungo tre decenni all’insegna della protezione del nostro ambiente naturale.

Il logo, che accompagnerà le celebrazioni del 2025, sarà utilizzato su materiale divulgativo, opuscoli, banner pubblicitari, infografiche, strumenti per i social media e merchandising, contribuendo a rafforzare la visibilità delle Aree protette liguri.