Il 25 febbraio 2025, a partire dalle 10, la Camera di Commercio di Genova ospiterà il convegno organizzato da Federlogistica dal titolo “Il rinnovo del Ccnl e l’impatto della i.a. sulle professioni logistiche” sul rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) e sul crescente impatto dell’intelligenza artificiale nel settore delle professioni logistiche.

L’evento, che si terrà nella sala del Bergamasco in via Garibaldi, 4, si concentrerà su come l’innovazione tecnologica stia trasformando il mondo del lavoro, con un focus sulla logistica, un settore che si sta adattando velocemente ai cambiamenti portati dall’i.a. Il convegno sarà anche un’occasione per analizzare le sfide e le opportunità derivanti dalla carenza di personale, nonché per esplorare la necessità di aggiornare le competenze professionali.

Il programma prevede i saluti iniziali delle autorità locali, tra cui Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria, e il sindaco di Genova facente funzioni, Pietro Piciocchi. Successivamente, una serie di interventi tecnici approfondirà i temi relativi al rinnovo del Ccnl e all’impatto delle nuove tecnologie, con la partecipazione di figure di spicco come Davide Falteri, presidente di Federlogistica, e Carlotta Caponi, segretario nazionale Fai – Federazione Autotrasportatori Italiani.

L’incontro sarà seguito da un dibattito aperto al pubblico, dove i partecipanti potranno porre domande e interagire con gli esperti del settore.

L’ingresso è riservato previa conferma di partecipazione, da inviare all’indirizzo email segreteria@federlogistica.it, considerando la limitata disponibilità di posti.

Un appuntamento fondamentale per tutti gli operatori del settore logistico, dove si discuteranno temi cruciali per il futuro del lavoro in un mondo sempre più influenzato dalle tecnologie avanzate.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il programma completo al seguente link: Programma Convegno Ccnl.