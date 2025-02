Regione Liguria ha espresso il proprio parere positivo al primo Piano urbanistico intercomunale (Puc Int) della Liguria. I Comuni coinvolti, tutti locati nell’alta val Polcevera, sono: Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò.

Insieme hanno affrontato e programmato la loro pianificazione urbanistica superando, così, i confini amministrativi a favore di una visione unitaria del territorio, delle sue dinamiche insediative ed economiche, delle sue potenzialità e delle sue possibili problematiche. La redazione di questo Puc Int va attribuita a un gruppo di lavoro integrato che ha visto il coinvolgimento di tutti i Comuni interessati e la supervisione tecnica e normativa della Regione Liguria.

«Siamo di fronte a una novità assoluta in termini urbanistici − dichiara l’assessore regionale competente Marco Scajola − abbiamo svolto un lavoro sinergico con i Comuni per arrivare a questo punto, emblematico dello sviluppo tecnico che abbiamo saputo portare nella nostra Liguria in questi anni. I Comuni dell’alta val Polcevera potranno presto contare su uno strumento moderno, agile, semplificato e soprattutto unitario che porterà a uno sviluppo generale e coerente del territorio che compongono. Dietro a ogni progetto, sia esso piccolo o grande, c’è un imprescindibile lavoro urbanistico, fondamentale per qualsiasi tipo di programmazione. Sottolineo come il piano in oggetto non preveda varianti al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico Ptcp, e come le sue scelte di pianificazione siano volte principalmente a promuovere interventi di rinnovo e recupero del tessuto edilizio esistente sia di carattere residenziale che produttivo, incentivati anche attraverso la previsione di premialità».

L’approvazione definitiva del Puc Int si consoliderà con un ulteriore provvedimento regionale da assumersi entro il perentorio termine di centoventi giorni dal ricevimento delle deliberazioni dei consigli comunali.