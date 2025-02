“Sulla base dell’investimento di Baykar in Piaggio Aero, si svilupperanno altri accordi di partnership tecnologici e industriali tra i nostri campioni, Baykar e Leonardo, per rafforzare e rilanciare gli stabilimenti italiani e la partnership tra le due grandi aziende in Europa”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, dopo l’incontro con il ministro dell’Industria e della Tecnologia turco Mehmet Fatih Kacr in occasione della missione in Turchia. “Per questo motivo è presente nella missione anche il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo”, ha detto il ministro.

“L’investimento di Baykar in Piaggio Aerospace – ha proseguito Urso – ci permetterà di costruire insieme una piattaforma produttiva nel nuovo settore di sviluppo che è il comparto dei droni accanto a quello che resta, il core business di Piaggio Aero che è il settore aeronautico e di manutenzione degli aerei e che sarà rafforzato”. Lo scrive Radiocor.