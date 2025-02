Racing Force Group annuncia di aver stretto una partnership tecnologica con l’azienda italiana di telecomunicazioni Bellantenna, per la fornitura esclusiva nelle competizioni sportive di reti 5G appositamente progettate per la trasmissione di dati e immagini in diretta generate dai sistemi di comunicazione di Zeronoise, la divisione elettronica del gruppo.

Con sede a Milano, Bellantenna è specializzata nella realizzazione di reti 5G private e pubbliche su misura, capaci di garantire un rendimento ottimale adattandosi alle esigenze specifiche degli eventi sportivi e dei contesti urbani.

Lo sci alpino è il primo ambito di collaborazione tra Racing Force e Bellantenna, con l’obiettivo di allestire un’infrastruttura di comunicazione a supporto del sistema Skier’s Eye, sviluppato da Zeronoise insieme a Oakley. Lo Skier’s Eye si basa sull’esperienza di Racing Force con il Driver’s Eye (conosciuto anche come “helmet camera”), brevettato e utilizzato dal 2020 nelle massime gare automobilistiche, per offrire l’esatto punto di vista dell’atleta grazie alla telecamera più compatta al mondo per il live broadcasting.

Con gli sciatori di discesa libera che raggiungono velocità massime di oltre 120 km/h, le immagini ad alta definizione dalla tecnologia Skier’s Eye e la rete 5G costruita su misura per la trasmissione rapida di Bellantenna rappresentano un pacchetto senza eguali per la generazione di un feed video stabile e di alta qualità. La rete proprietaria 5G è già stata testata con successo sul campo ed è pronta per essere implementata.

L’unione fra le tecnologie di comunicazione Zeronoise e l’infrastruttura 5G di Bellantenna è destinata a fissare nuovi standard nell’industria sportiva a livello di versatilità, affidabilità e prestazioni.

Alex Haristos, chief operating officer di Racing Force Group, commenta: «La partnership con Bellantenna è un passo fondamentale per la piena implementazione delle nostre tecnologie di comunicazione negli eventi sportivi, con la possibilità di poterci allargare ad altre discipline dopo la storia vincente del Driver’s Eye nell’automobilismo e il nostro ingresso nello sci alpino con lo Skier’s Eye. Collaborare con una realtà all’avanguardia come Bellantenna ci ha permesso di lavorare al fianco di un team di persone dinamiche e appassionate, perfetto per soddisfare le nostre esigenze attraverso lo sviluppo di soluzioni su misura ad alta efficienza e affidabilità».

«Siamo orgogliosi – commenta Achille Montanaro, chief executive officer di Bellantenna – di collaborare con Racing Force Group a questo progetto innovativo. Bellantenna, con la sua esperienza e il suo approccio agile, ha adattato con successo la tecnologia per soddisfare i requisiti specifici del progetto e del partner, implementando un’architettura flessibile e innovativa. Questo risultato segna una pietra miliare significativa per noi come azienda, aprendo la strada a sfide e opportunità future nell’espansione delle nostre soluzioni all’interno delle reti 5G private e pubbliche».