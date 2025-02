Ordine degli Piscologi della Liguria: Claretta Femìa nuova presidente

Resterà in carica fino al 2029. Femìa è dirigente psicologa nel centro di salute mentale dell'Asl 4

«La psicologia è sempre più riconosciuta come risorsa fondamentale per il benessere individuale e collettivo. Il nostro impegno – ha concluso Femìa – sarà quello di consolidare ulteriormente questo ruolo, valorizzando le competenze delle psicologhe e degli psicologi liguri, potenziando i servizi sul territorio e promuovendo iniziative di formazione e aggiornamento continuo. Il nuovo consiglio si è già messo al lavoro per definire le priorità del mandato, con l’obiettivo di dare continuità ai progetti in corso e di sviluppare nuove iniziative in risposta ai bisogni emergenti della professione e della comunità».

«Ringrazio di cuore Mara Donatella Fiaschi e l’intero consiglio per il lavoro svolto – ha dichiarato, nel suo discorso di insediamento, la neoletta presidente Claretta Femìa – in questi anni sono stati raggiunti obiettivi importanti: il rafforzamento del ruolo della psicologia sul territorio, l’avvio di collaborazioni istituzionali strategiche e l’attenzione costante ai bisogni della nostra comunità professionale. Questi traguardi rappresentano un patrimonio prezioso da cui partire per affrontare le nuove sfide che ci attendono».

