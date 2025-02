In considerazione della rilevanza sociale, culturale e formativa del Liceo Statale tecnologico sperimentale che sarà realizzato nell’ex stabilimento delle Ferrovie dello Stato – Area Facchini, nell’ambito del Distretto Educativo dell’Innovazione – Dedi, l’Istituto italiano di tecnologia (Iit) ha espresso, attraverso una lettera di supporto, il proprio sostegno a Alpim Associazione Ligure per i Minori.

L’Iit, che ha già tre sedi operative in quest’area, ha manifestato il proprio interesse a contribuire alla formazione di profili scientifico-tecnologici, al fine di ampliare il bacino di futuri collaboratori in tutta la sua rete nazionale. Il supporto di Iit potrà concretizzarsi anche attraverso attività di supporto alla didattica che saranno definite in accordo con il piano didattico del nuovo istituto scolastico.

A partire dal 2025, Alpim, infatti avvierà iniziative in merito all’offerta formativa del nuovo liceo, con la prospettiva di integrare metodologie innovative e nuove tecnologie nel percorso educativo.

Il sostegno dell’Iit si inserisce nell’ambito dell’Accordo di programma quadro già sottoscritto a Genova in data 22 ottobre 2024 dal ministero dell’Istruzione e del Merito, Regione Liguria, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Ordine degli Architetti Ppc di Genova e Alpim Associazione Ligure per i Minori.

«La scienza e la tecnologia del futuro dipendono dalla capacità di formare, attrarre e trattenere talenti. Il nuovo Liceo Statale Tecnologico Sperimentale rappresenta un’opportunità straordinaria per coltivare una nuova generazione di scienziati e innovatori, fornendo loro le competenze necessarie per affrontare le sfide tecnologiche di domani. Investire nella formazione significa creare le basi per un ecosistema scientifico e industriale più competitivo e dinamico», commenta Giorgio Metta, direttore scientifico di Iit.

«Un segnale molto positivo che conferma l’interesse che questa iniziativa ha suscitato nel mondo scientifico, culturale e imprenditoriale della nostra città – commenta il presidente di Alpim Carlo Castellano – la partecipazione di Iit, oltre che di prestigio, rappresenta un valore aggiunto per lo sviluppo del percorso educativo e didattico del nuovo liceo».