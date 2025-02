Yeldo gruppo europeo specializzato nella raccolta di capitali per operazioni immobiliari di livello istituzionale, nel 2024 ha continuato a espandere il proprio portafoglio di investimenti nel settore residenziale con il progetto di Santa Margherita Ligure, del valore complessivo di circa 90 milioni di euro, che prevede lo sviluppo di un complesso residenziale di alta gamma nel cuore della località turistica ligure.

Yeldo ha partecipato alla raccolta di capitali con 13 milioni di euro ottenuti attraverso l’emissione di titoli di credito cartolarizzati, garantendo alla propria clientela private di investitori professionali l’accesso a un’operazione esclusiva, strutturata secondo standard istituzionali. Per la prima volta, inoltre, ha agito in qualità di co-sponsor, a fianco di partner di primario standing: Galique, co-sponsor con un track record consolidato nello sviluppo di progetti nei segmenti hospitality e residenziale, Copernicus, co-sponsor e asset manager con un team dedicato alla gestione dello sviluppo, e Zenith, master servicer del veicolo di cartolarizzazione.

Il progetto, che ha già ottenuto il permesso di costruire, prevede la demolizione dell’ex ospedale e la costruzione di tre edifici residenziali, comprensivi di parcheggi e di un’area polivalente. Con una superficie complessiva che includerà 92 unità residenziali e oltre 200 posti auto, il progetto rappresenta una tra le più importanti iniziative di sviluppo immobiliare nella regione negli ultimi mesi. I lavori di costruzione, la cui partenza è prevista per il primo semestre del 2025, si concluderanno entro il primo semestre 2028.

Lorenzo Belloni, chief investment officer di Yeldo Group, commenta: «Il progetto di Santa Margherita Ligure risponde a una domanda crescente di residenze di alta gamma da parte di una clientela sofisticata, in un mercato dove l’offerta attuale è limitata e composta perlopiù da immobili datati, non all’altezza delle aspettative. Siamo entusiasti di sviluppare un’iniziativa con un solido razionale di investimento, che intercetta un segmento con fondamentali di mercato robusti e che, al contempo, contribuisce a elevare ulteriormente lo standard abitativo della Riviera Ligure, una delle destinazioni marittime più esclusive d’Italia, con un mercato immobiliare di alto profilo in costante crescita. Con uno stock complessivo che ha superato i 3 miliardi di euro alla fine del 2023, in aumento del 15% rispetto al 2019, la regione si conferma una meta privilegiata per investitori e acquirenti alla ricerca di appartamenti e ville di prestigio. La riviera rappresenta oggi il 4% del mercato nazionale degli immobili di lusso, posizionandosi come un punto di riferimento per chi desidera qualità, esclusività e un contesto di straordinaria bellezza».

«Questa operazione – ha aggiunto Antonio Borgonovo, ceo e founder di Yeldo Group – si inserisce perfettamente nella nostra strategia di supportare progetti immobiliari di alto profilo attraverso canali di finanziamento alternativi. Inoltre, la decisione di intervenire in posizione mezzanina permette di offrire ai nostri investitori rendimenti interessanti, anche grazie a un progetto che gode di una governance solida e strutturata».

L’operazione di Santa Margherita Ligure rientra in un contesto di mercato favorevole, in cui il private debt e altre forme di finanziamento alternativo stanno acquisendo sempre più rilevanza. Nei prossimi anni, secondo Yeldo si prevede un gap finanziario significativo a livello europeo, che aprirà nuove opportunità per investitori alla ricerca di soluzioni con rendimenti supportati da garanzie reali. In questo contesto, Yeldo si posiziona come riferimento per investitori privati professionali, offrendo accesso a operazioni di livello istituzionale.

Oltre ai significativi traguardi raggiunti da Yeldo nel 2024, il gruppo ha ampliato nel corso dell’anno la sua presenza in Europa arrivando a coprire sette paesi, grazie all’ingresso in Portogallo e Liechtenstein, oltre a Italia, Svizzera, Spagna, Lussemburgo e Monaco. Il portafoglio conta attualmente 53 operazioni per un valore complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro. Un focus particolare è stato posto sul private debt, con l’introduzione strategica di equity kickers nelle strutture finanziarie, favorendo così la compartecipazione agli utili e un maggiore allineamento gli interessi tra investitori e sviluppatori.

Infine, a dicembre, Yeldo ha supportato l’acquisizione di Palazzo Pacioli, ex sede Inps di Torino, da parte di Ream SGR, attraverso il Fondo di Investimento Alternativo immobiliare denominato I-Tor, gestito dalla stessa Ream e partecipato da Yeldo GP Sarl insieme ad altri soggetti, tra cui il Fondo Finint Principal Finance III (gestito da Finint SGR) e Primula Costruzioni, incaricata dei lavori di ristrutturazione. L’operazione, che prevede un investimento complessivo di 45 milioni di euro, è finalizzata allo sviluppo di un complesso residenziale innovativo nel quartiere di San Salvario.

Yeldo ha chiuso il 2024 con un valore complessivo dei progetti finanziati pari a oltre 1 miliardo di euro, un IRR storico del 14,2% e 16 exit. È un gruppo europeo nato nel 2019 con sedi in Svizzera, Italia e Germania. Grazie a soluzioni di investimento dedicate ad investitori qualificati e professionali, l’azienda offre accesso diretto e digitale ad operazioni immobiliari di grado istituzionale in Europa ed in Svizzera. Il team di professionisti Real Estate Yeldo seleziona operazioni off-market (per un valore odierno di oltre 1 miliardo di euro) per offrire rendimenti adeguati al rischio, con potenziale di liquidità grazie a transazioni nel mercato secondario. A oggi Yeldo ha finanziato diversi tipi di asset class in Europa e Svizzera (Core, Core+, Value Add, Opportunistic) offrendo ai propri investitori strutture di investimento professionali (Raif lussemburghesi, certificati e cartolarizzazioni). Yeldo opera attraverso Yeldo GmbH come “tied-agent” di Concedus GmbH, ed è stata iscritta nel relativo registro BaFin con il numero di registrazione 80177477. A marzo 2023 Yeldo ha lanciato Yeldo Crowd, la nuova piattaforma di equity crowdfunding che offre accesso diretto a investimenti immobiliari di livello istituzionale anche a investitori non professionali.

