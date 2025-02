Il Gruppo Fratelli Cosulich ha rafforzato la propria partecipazione in Femo Bunker, portando la quota di controllo al 62%.

Femo Bunker, fondata nel 2000 e guidata dal ceo Ugo Pastorino, è specializzata nella fornitura di carburante per yacht e navi, distinguendosi per l’attenzione alla qualità, all’efficienza e alla sostenibilità ambientale. La società, nata dalla visione strategica di Antonio Cosulich e di Fabio e Massimiliano Pesto, è specializzata nel trading di bunker per il settore Yachting.

Con un fatturato superiore ai 70 milioni di euro e un team di 9 professionisti, Femo Bunker si posiziona come leader di mercato.

«Questa operazione si inserisce perfettamente nella strategia del Gruppo di espansione e consolidamento dei servizi nel settore Yachting − ha commentato Tomaso Moreno, ceo di Yachting per il Gruppo − in un mercato in continua evoluzione come quello dello Yachting, è essenziale poter contare su partner affidabili e competenti come Femo Bunker».

Questo sviluppo societario consentirà a Femo Bunker di beneficiare di maggiori sinergie con le altre società del Gruppo, si legge nella nota aziendale. L’azienda ha integrato la propria offerta commerciale con le attività di Pesto Sea Group e Catalano nei mercati del Mediterraneo e a livello globale, rafforzando così la propria offerta e il posizionamento sul mercato.

«Crediamo fortemente nel potenziale di Femo Bunker e nel suo ruolo chiave nella transizione energetica del settore marittimo − ha dichiarato Timothy Cosulich, ceo di Marine Energy per il Gruppo Fratelli Cosulich − con questa operazione, confermiamo il nostro impegno a investire in soluzioni per il futuro del Gruppo».

In linea con la sua dedizione all’innovazione e alla sostenibilità, l’azienda ha ampliato le proprie attività nella fornitura di carburanti alternativi. Dopo la prima consegna di Hvo, ne sono seguite altre, con vendite a yacht in diversi paesi nel mondo. Oltre all’Italia, Femo Bunker ha fornito Hvo in Spagna, Francia e Florida negli ultimi anni.

Inoltre, l’azienda è attivamente impegnata nella fornitura di un altro carburante alternativo. Dopo la consegna di metanolo già avvenuta alla Spezia, Femo Bunker sta ora sviluppando procedure per estendere la fornitura di metanolo ad altri porti in Italia. In questo ambito, l’azienda sta perfezionando collaborazioni strategiche con importanti operatori dell’industria dello yachting.

L’impegno di Femo Bunker verso il futuro è testimoniato anche dalla sua partecipazione al programma di young talents “Empowering Minds” del Gruppo Fratelli Cosulich, che ha permesso all’azienda di accogliere uno dei giovani partecipanti al programma.