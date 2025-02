Numeri in crescita per il gruppo Clinicalfarma nel 2024: il fatturato dell’azienda genovese lo scorso anno ha superato i 31 milioni di euro, in aumento del +49% sull’anno precedente e, grazie a una crescita del +43,3%, il gruppo ha raggiunto il primo posto per volumi nel totale mercati presidiati dermocosmesi e igiene. È quanto emerge dall’ultimo report di New Line Ricerche di Mercato (ottobre 2024) secondo cui l’azienda, inoltre, si posiziona al primo posto nel segmento makeup, con una crescita del +40,9%, detenendo il 33% della quota di mercato a volume (canale farmacia Italia, vendite a volume nei mercati presidiati, dato company).

Lovrén, brand di beauty con sede a Genova del gruppo Clinicalfarma, nato nel 2018 e ad oggi presente in oltre 8000 farmacie in tutta Italia e 6000 tra Francia, Spagna, Albania, Romania, Bulgaria e Portogallo, primeggia nel segmento trucco occhi, dove detiene il primato per i primi 4 mascara e le prime 6 referenze di matite occhi, così come il primo eyeliner e le prime quattro creme viso anti-età no private label.

In crescita anche il team di Clinicalfarma che oggi conta 60 persone in organico. L’azienda ha rafforzato tutta la struttura aziendale, in particolar modo l’ufficio acquisti, e il reparto logistica e post vendita, sia in Italia che soprattutto in Francia, dove Clinicalfarma ha raggiungo i 6,5 milioni di euro di fatturato. L’azienda ha inserito, inoltre, un ufficio interno dedicato al regolatorio.

Le fiere di settore del 2025

Nel 2025 Clinicalfarma presenzierà a numerose fiere di settore in Italia e all’estero: dal 21 al 23 gennaio 2025 si è tenuta Cosmoprof North America Miami 2025, evento b2b in Usa che ha riunito l’intero settore della bellezza, dalla cura della pelle e del trucco alle fragranze. A marzo è la volta di Infarma, la fiera spagnola del settore farmaceutico a Barcellona, seguita, dall’11 al 13 Aprile da Cosmofarma Exhibition a Bologna. A maggio parte del team volerà a Istanbul per Beauty Istanbul che si terrà presso l’Icc – International Convention Centre Istanbul dal prossimo 8 al 10 maggio. Termineranno l’anno le fiere PharmEvolution a Catania dal 10 al 12 ottobre e Pharmexpo, dal 24 al 26 ottobre 2025.

A novembre 2024 nel borgo medievale di Rocca Sveva (Verona) si è svolto il primo incontro della Lovrén Academy, tour di formazione itinerante per approfondire la conoscenza dell’azienda, dei prodotti Lovrén e della visione sul futuro del mercato dermocosmetico. Dal 29 di gennaio il tour è ripartito e toccherà le principali città italiane.