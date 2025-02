EXyond, controllata di Circle specializzata nella digitalizzazione del settore logistico e dei trasporti che offre soluzioni innovative volte a ottimizzare l’intero ecosistema trasportistico e logistico, ha rinnovato il contratto del valore di oltre 310.000 euro per la fornitura di servizi di monitoraggio e gestione flotte nella zona air-side di un aeroporto europeo.

Il servizio prevede l’utilizzo di Kmaster per il tracking veicoli evoluto con Obu e Gps su oltre 3.150 mezzi. Include la gestione applicativa, con sviluppo e manutenzione evolutiva per il 2025. Il sistema monitorerà i mezzi nella zona air-side dell’aeroporto, migliorando sicurezza ed efficienza. Infine, l’integrazione del sistema offrirà un controllo preciso della flotta, aggiornamenti software, assistenza tecnica e ottimizzazione operativa, garantendo una gestione avanzata e sicura per l’intera durata del contratto.

«Questo secondo contratto eXyond in una settimana rappresenta un segnale di forte fiducia e credibilità dei servizi integrati che stiamo offrendo al mercato e che andremo a meglio raccontare nella investor call del 19 febbraio, in continuità con il nostro piano industriale “Connect 4 Agile Growth” – ha dichiarato Luca Abatello, ceo di Circle Group – e rappresenta un altro passo significativo verso l’innovazione e l’efficienza operativa dei nodi, in questo caso aeroportuali. Questo progetto conferma la fiducia che i clienti ripongono in noi e nei nostri servizi, sottolineando il nostro impegno nel fornire soluzioni tecnologiche avanzate, affidabili e su misura per la gestione della mobilità in ambienti complessi come quello aeroportuale».