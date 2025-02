Entra nel vivo la terza edizione di Faros, l’acceleratore della Rete Nazionale Acceleratori Cdp Venture Capital, ideato per promuovere in Italia un’economia del mare a sostegno dello sviluppo sostenibile. Con un respiro nazionale e internazionale, l’acceleratore promuove le sue attività attraverso i suoi hub territoriali di Taranto e La Spezia.

Primo acceleratore in Italia dedicato a questo settore, Faros è nato nel 2021 su iniziativa di Cdp Venture Capital Sgr in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto ed è gestito da a|cube, acceleratore di imprese a impatto sociale e ambientale e dal local manager Wylab, incubatore certificato.

Le dieci start up sono state selezionate attingendo da un database composto da oltre 2000 start up e da 16 eventi di settore. Su circa 200 candidature ricevute, 36 startup hanno avuto l’opportunità di presentarsi ai partner, e 23 sono arrivate al Selection Day. Tra queste, ne abbiamo scelto dieci: le più promettenti nel costruire un’economia del mare più innovativa, resiliente e sostenibile. Ecco chi sono.

Aeffe Keelcrab

Drone sottomarino interamente progettato e realizzato in Italia per svolgere attività robotizzate di manutenzione, ispezione e pulizia dello scafo di imbarcazioni. Mantenendo le carene pulite vengono migliorate le prestazioni nautiche e ridotti i costi operativi. https://keelcrab.com/

Algae Scope

Sviluppo di materiali bio-based provenienti da alghe coltivate, combinando ricerca accademica e tecniche giapponesi. Tra i prodotti innovativi, un biocoating ignifugo e idrorepellente che sostituisce i PFAS. https://www.algae-scope.com/

Better Sea Power

Soluzione modulare per banchine, caratterizzata da pannelli solari calpestabili, parabordi con skimmer e colonnine di ricarica rapida con sensori per il monitoraggio dell’acqua. https://www.betterseapower.com/

Blue Gold

Soluzione IoT e SaaS end to end per il monitoraggio e la gestione sostenibile delle reti idriche attraverso soluzioni digitali. Sfruttando dispositivi IoT, AI e piattaforme cloud si riducono le perdite d’acqua, si ottimizzano i consumi energetici e diminuiscono le emissioni di CO₂ nelle reti idriche. https://www.blue-gold.it/

Deepvision 3D

Rivoluzionare il monitoraggio delle infrastrutture marittime con gemelli digitali 3D in tempo reale, approfondimenti basati sull’AI e precisione LiDAR. L’obiettivo è permettere ricerche all’avanguardia e sviluppo di applicazioni tra apprendimento automatico, visione artificiale e osservazione della Terra e dei mari. https://www.deepvision3d.com/

E-ssence

Rendere il settore del noleggio nautico più efficiente e sostenibile tramite la diffusione di tool digitali per il controllo, la gestione e l’ottimizzazione delle attività. Altra peculiarità è la promozione di imbarcazioni a zero emissioni. https://www.e-ssence.it/

Ecodrone

Drone marino a guida autonoma che offre servizi di raccolta ed elaborazione di dati oceanici in tempo reale, in modo autonomo, ripetibile, e continuo. Grazie ai droni sono possibili monitoraggi ambientali, batimetrie, pattugliamento costiero e salvaguardia dei bagnanti. https://www.ecodroneitaly.com/

Electrifly

ElectriFly, spin-off del MOREnergy Lab del Politecnico di Torino (focus offshore renewable energy), sta sviluppando Aqualev, un sistema di propulsione marina a zero emissioni che utilizza la levitazione magnetica per un trasporto efficiente e sostenibile, senza manutenzione. https://morenergylab.polito.it/

Navia

Navia è un produttore di imbarcazioni elettriche che punta ad integrare l’intelligenza artificiale avanzata per rivoluzionare la nautica da diporto con natanti smart, per una navigazione più ecologica e avanzata dal punto di vista tecnologico. https://naviayachts.com/

S-cube

Sviluppare “Reefer Automation Equipment” per lo shipping di container refrigerati, aumentando efficienza e sicurezza. Con prodotti digitali avanzati, S-cube promuove la digitalizzazione e la sicurezza nelle infrastrutture portuali. https://www.s-cube.it/

Tutte le start up hanno preso parte al percorso di accelerazione presso gli hub territoriali di Taranto e La Spezia, con masterclass, attività di coaching one to one, mentoring con esperti del settore, networking con stakeholder nazionali e internazionali.

Inoltre hanno avuto la possibilità di svolgere attività di open innovation con i corporate partner e ricevere un investimento a partire da 75.000 euro con potenziali follow-on fino a 400.000 euro per i progetti più meritevoli. Il Demo Day è in programma a marzo.

Le attività dell’Hub di La Spezia sono svolte in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porti di La Spezia e Marina di Carrara, partner istituzionale e territoriale orientato a promuovere l’ecosistema industriale e l’integrazione dei porti di La Spezia e Marina di Carrara.

I Co-Investitori: Crédit Agricole Italia e Duferco, il main partner: Fincantieri. Le partnership istituzionali del Comune di La Spezia, Fondazione Carispezia e PromoStudi La Spezia.

Per entrambi gli Hub Faros si avvale inoltre del supporto dei Corporate Partner: Eni attraverso Joule la sua scuola per l’impresa, Bcc San Marzano, Rina e Snam, che con la loro partecipazione forniscono competenze distintive di settore, contribuiscono alla crescita di un networking diffuso e garantiscono la possibilità di avviare progetti pilota con le diverse linee di business.