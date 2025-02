Apertura con ingresso libero e gratuito per la Via dell’Amore, il sentiero a picco sul mare incastonato nella roccia tra Riomaggiore e Manarola nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, in occasione di San Valentino patrono degli innamorati.

Oggi il sopralluogo dell’assessore alla Protezione civile e Difesa del suolo della Regione Liguria Giacomo Raul Giampedrone insieme al sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e al presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre Lorenzo Viviani per fare il punto sui lavori in capo alla struttura commissariale regionale a seguito della frana provocata a fine ottobre dal maltempo che aveva imposto la chiusura temporanea.

Il costo complessivo dell’intervento è stato di 1 milione e 200 mila euro, di cui 300 mila destinati dal Comune di Riomaggiore attraverso gli incassi dei biglietti e il resto sostenuto da Regione con fondi di protezione civile.

Nel tratto dove si è verificato il distacco a fine ottobre è stata ripristinata la galleria paramassi e posizionata ex novo una rete d’acciaio ancorata alla falesia da profonde chiodature per ridurre il rischio di ulteriori distacchi di materiali. A sentiero aperto e in sicurezza, i lavori proseguiranno fino alla primavera, per rinforzare anche le barriere paramassi.

Da sabato 15 febbraio l’accesso sulla Via dell’Amore sarà su prenotazione e con il pagamento del ticket, secondo le modalità stabilite dal Comune di Riomaggiore, in accordo con il Parco Nazionale. Sulla base del protocollo sottoscritto tra struttura commissariale regionale e le ditte appaltatrici, il sentiero rimarrà chiuso in caso di allerta meteo.

«Abbiamo mantenuto l’impegno assunto per poter restituire a residenti e turisti questo sentiero unico e straordinario, simbolo delle Cinque Terre nel mondo − dichiara Giampedrone – credo che sia anche un bel segnale averlo fatto in questo giorno dedicato agli innamorati. Oggi la Via dell’Amore può contare su misure di protezione rafforzate rispetto al complesso intervento di messa in sicurezza concluso l’estate scorsa. Questo sentiero, scavato nella roccia a picco sul mare, rappresenta l’essenza della bellezza delle Cinque Terre ed è anche il simbolo della fragilità di un territorio che richiede costanti attenzione e manutenzione affinché tutti possiamo goderne».

«È con profonda soddisfazione che riapriamo la Via dell’Amore dopo l’imprevisto stop di ottobre – dichiara il sindaco di Riomaggiore Fabrizia Pecunia − questo evento ci ha ricordato, nonostante l’importante opera di ricostruzione che ha consentito la riapertura del sentiero la scorsa estate, quanto sia fragile il nostro territorio, sempre più esposto a fenomeni meteorologici inattesi che richiedono misure straordinarie di contenimento. La riapertura a febbraio ci permette di prepararci al meglio per l’inizio della stagione turistica, in vista dei ponti primaverili, che rappresentano storicamente uno dei momenti di maggiore affluenza per le Cinque Terre. La Via dell’Amore sarà per ora accessibile fino alle 18:00 e sarà sempre chiusa in caso di allerta, anche gialla, come misura precauzionale per garantire la sicurezza dei visitatori».

«Oggi celebriamo l’amore nel suo significato più ampio: per il territorio, per la comunità che lo ha reso unico e per la natura, che ci insegna il valore del tempo e del rispetto − afferma Lorenzo Viviani, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre − l’accesso gratuito alla Via dell’Amore in questa giornata speciale è un invito all’incontro con l’intero Parco e la sua vasta rete di connessioni, rappresentata da 130 km di sentieri. La cura di questo giardino verticale, riconosciuto patrimonio dell’umanità, richiede l’impegno di tutti, una responsabilità condivisa anche con i visitatori. Ogni contributo è prezioso come il sostegno attraverso l’acquisto della Cinque Terre Card. Un sentito ringraziamento va agli esploratiri consapevoli, a chi percorre con rispetto i nostri sentieri, a chi alza lo sguardo verso i muri a secco – eredità di generazioni di viticoltori – e a chi sceglie di assaporare i nostri vini e le nostre tradizioni, diventando parte di questa grande storia. Invitiamo tutti a godere di questa meraviglia con buon senso e a rispettare alcune semplici regole, in particolare in caso di allerte meteo».