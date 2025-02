Domani, sabato 15 febbraio, ricorre la giornata dedicata in tutto il mondo alla sensibilizzazione della lotta contro il tumore infantile e Abeo Liguria – Associazione ligure del bambino emopatico e oncologico Odv ha organizzato a Genova un momento di incontro e di condivisione con le maggiori associazioni di volontari.

In piazza De Ferrari alle 17:30 Abeo Liguria incontra le associazioni Tutti per Atta, La Casa di Giulia, Il Sogno di Tommi ed Echo Art in occasione dell’accensione della fontana con il color oro, simbolo della giornata mondiale della lotta al cancro infantile. All’accensione saranno presenti Marco Bucci, presidente della Regione Liguria e Enrico Giuseppe Costa, assessore ai Servizi sociali, Famiglia, Giovani, Terza età e Disabilità del Comune di Genova

«Il 15 febbraio viene ricordato il bambino malato di cancro – commenta Francesco Massa, presidente di Abeo Liguria – bambino presente nei pensieri e nelle attività profuse ogni giorno dai volontari di Abeo Liguria e delle Associazioni aderenti alla Fiagop – Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica onlus. Un momento di riflessione e di comunicazione importante; i nostri volontari vi aspettano in piazza De Ferrari».

Iccd – International Childhood Cancer Day

La Giornata mondiale contro il cancro infantile, conosciuta anche come International Childhood Cancer Day (Iccd), è un’iniziativa di rilevanza globale volta ad aumentare la consapevolezza sui tumori che colpiscono i bambini. Un’occasione per mostrare solidarietà ai piccoli pazienti oncologici, agli adolescenti affetti dalla malattia, a coloro che sono riusciti a superarla e alle loro famiglie.

Con questa giornata si promuovono in tutto il mondo i temi e sfide rilevanti per il cancro infantile, su coloro che sono guariti, sulle loro famiglie e sulla società nel suo complesso per fare luce sulla necessità di garantire un accesso più equo al trattamento e alla cura per tutti i bambini con cancro, ovunque nel mondo.

Abeo Liguria Odv

Abeo è un’Associazione di volontariato che aiuta concretamente le famiglie che arrivano al Gaslini da fuori Genova per malattie oncologiche e che affrontano la malattia del proprio figlio con il cuore pieno di speranza di guarigione.

Chi vive una degenza ospedaliera desidera tornare a casa il prima possibile. Ma quando è necessario seguire terapie sotto controllo medico lontani da casa? Ci sono le case Abeo: intimità e assistenza domiciliare in un ambiente protetto. Abeo Liguria dispone di oltre 1.000 mq di spazi disponibili ed offre ogni giorno accoglienza, ospitalità e sostegno ai bambini affetti da tumori e leucemie e alle loro famiglie.