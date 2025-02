Ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht a 930,4 milioni di euro, +10,7% rispetto a 840,2 milioni di euro nel 2023 (+6,2% su base organica), con un’ottima performance della divisione Superyacht (+17,6%) e un consolidamento dei livelli del 2023 da parte delle divisioni Yacht (+1,8%) e Bluegame (+1%), nonostante la relativa debolezza del segmento di mercato < 24 metri.

In aggiunta, Nautor Swan contribuisce per 38,3 milioni di euro in 5 mesi di consolidamento da agosto a dicembre.

A livello geografico, si evidenzia un rimbalzo rilevante dell’area Americhe (+58,4%), la cui incidenza si attesta al 15,8% rispetto all’11% del FY2023, nonché il forte sviluppo continuativo dell’area Mea (+55,4%) Middle East and Africa.

L’Europa (-0,9%) consolida di fatto il livello del 2023 dopo un +38,3% rispetto al 2022, mentre l’Apac, Asia-Pacifico (-2,3%) attraversa con una performance relativamente positiva in un anno di debolezza che ha impattato anche il lusso di alta gamma.

Ebitda a 176,4 milioni di euro, +12% rispetto a 157,5 milioni di euro nel 2023 (+9,1% su base organica), con un margine del 19% sui Ricavi Netti Nuovo, in crescita di 20 basis point (+50 basis point su base organica).

Ebit a 139,3 milioni di euro, +10,6% rispetto a 125,9 milioni di euro nel 2023 (+9,4% su base organica), con un margine del 15,0% sui Ricavi Netti Nuovo (15,4% su base organica rispetto al 15,0% del 2023), con una diluizione contenuta derivante dall’acquisizione di Nautor Swan.

Investimenti netti organici per 49,3 milioni di euro, con un’incidenza stabile al 5,3% sui Ricavi Netti Nuovo, di cui oltre l’88% relativo all’espansione della capacità industriale e allo sviluppo di nuovi modelli e nuove gamme di prodotto. Investimenti netti riconducibili al cambio di perimetro per il consolidamento di Nautor Swan e di Simpson Marine per 138,8 milioni di euro, portando gli investimenti netti totali di periodo a 188,1 milioni di euro.

Posizione finanziaria netta di cassa pari a 29,1 milioni di euro al 31 dicembre 2024, dopo il pagamento di dividendi per 34,8 milioni di euro e investimenti netti organici per 49,3 milioni di euro, nonché dopo un assorbimento di cassa non ricorrente legato a operazioni di natura straordinaria per 83,8 milioni di euro, riferibili alle operazioni di M&A (32,4 milioni di euro per l’acquisto del 60% delle quote di Swan, 20 milioni di euro per il consolidamento della Pfn di Swan, incluso l’effetto IFRS16 sui leasing operativi, e 23,9 milioni di euro dell’impatto per l’acquisizione di Simpson Marine) e Net Buy-Back in H2 per 7,5 milioni di euro, la Pfn al 31 dicembre 2024 si attesterebbe a 112,8 milioni di euro.

Order intake del Q4 2024 è pari a 230,2 milioni di euro rispetto a 207,8 milioni di euro del Q4 2023. Anche in un contesto sfidante come quello del 2024, Sanlorenzo conferma la capacità di raccolta ordini, nonostante liste di attesa che si protraggono fino al 2028, grazie alla desiderabilità del proprio portafoglio prodotti e di brand, complementari e non sovrapposti fra di loro, ciascuno posizionato esclusivamente nella fascia più alta del proprio mercato di riferimento. Su base organica (203 milioni di euro) il Q4 2024 segna una raccolta ordini robusta, grazie ad un visibile recupero delle Americhe e ad un miglioramento tendenziale in europa rispetto ai primi nove mesi dell’anno.

Backlog netto pari a 1.019,8 milioni di euro al 31 dicembre 2024, rispetto a 1.041,7 milioni di euro al 31 dicembre 2023, di cui 623,1 milioni di euro riferiti al 2025 che dunque beneficia già a inizio anno di un livello di copertura significativo, e 396,7 milioni di euro per gli esercizi successivi.

Massimo Perotti, presidente esecutivo, ha commentato: «Il nostro solido percorso di crescita, confermato dal raggiungimento dei risultati sia a livello di ricavi sia di margini, conferma l’efficacia del nostro modello di business “haute couture” e la capacità del nostro team di gestire con successo i mercati globali e finalizzare acquisizioni di valore, anche in periodi di incertezza come il 2024. Stiamo portando avanti con determinazione la visione di lungo termine del Gruppo e l’esecuzione degli obiettivi strategici condivisi nel piano industriale, mantenendo solidità patrimoniale e disponibilità liquide che ci permetteranno di valutare e cogliere prontamente ogni opportunità di rafforzamento dei nostri brand. In linea con la “Road to 2030”, il nostro spirito innovativo continua a permeare ogni aspetto delle attività di Gruppo, dal concept design alle soluzioni tecnologiche più all’avanguardia, e caratterizza un percorso strategico che incarna le ambizioni e la visione dell’azienda, sempre più pioniera nell’utilizzo di tecnologie volte ad uno yachting sostenibile. Sul piano commerciale, proseguiamo la strategia di potenziamento della nostra presenza diretta negli hub internazionali dello yachting, garantendo una forte vicinanza alla nostra clientela selezionata, rafforzando i nostri vantaggi competitivi e consolidando i fattori di eccellenza che ci contraddistinguono nella customer experience. Continuiamo a guardare al futuro con ottimismo, concentrandoci sull’esecuzione dei nostri progetti, facendo leva sui valori che ci contraddistinguono da sempre: desiderabilità, scarsità e vero lusso sostenibile, accompagnati da una forte spinta all’innovazione che sa rispettare l’heritage del brand»