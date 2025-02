Gruppo Fos, pmi genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la PA, comunica i dati preconsuntivi del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, non sottoposti a revisione contabile.

I ricavi delle vendite consolidati pro-forma del Gruppo, a seguito dell’acquisizione di Rtc spa, il cui perfezionamento è avvenuto il 30 gennaio 2025, si attestano a circa 31,5 milioni di euro e sono composti da:

ricavi delle prestazioni consolidati del Gruppo Fos al 31 dicembre 2024, pari a 23,7 milioni di euro e in crescita dell’1,3% (23,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023);

(23,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023); ricavi delle prestazioni di Rtc relativi all’esercizio 2024, pari a 7,8 milioni di euro.

L’Indebitamento finanziario netto consolidato pro forma al 31 dicembre 2024 è pari 3,5 milioni di euro. Il dato considera oltre all’Ifn consolidato di Gruppo, pari a 2,3 milioni di euro (1,8 milioni di Euro al 30 giugno 2024 e 0,34 milioni di euro cash positive al 31 dicembre 2023), anche l’Ifn della società Rtc al 31 dicembre 2024 (pari a 1,3 milioni di euro cash positive) e il debito contratto nei confronti dei soci venditori all’atto del closing (pari a 2,5 milioni di euro).

Il Gruppo ha svolto nel corso dell’esercizio un’intensa attività di ricerca e sviluppo con una spesa complessiva pari a circa 3,2 milioni di euro (2,6 milioni di euro 2023). Negli ultimi anni, il Gruppo Fos ha rafforzato il proprio impegno in Ricerca & Sviluppo attraverso una strategia mirata, che coniuga innovazione e accesso a opportunità di finanziamento diversificate.

Sul fronte dell’occupazione i dati al 31 dicembre 2024 confermano la crescita del Gruppo che vede 284 risorse, rispetto alle 262 al 31 dicembre 2023. Il rafforzamento del team del Gruppo rappresenta un segnale concreto della capacità di attrarre e trattenere talenti, un risultato particolarmente significativo in un mercato caratterizzato da una forte competizione per le risorse umane qualificate. Essere riusciti a crescere in questo scenario conferma l’efficacia delle strategie del Gruppo nel creare un ambiente di lavoro stimolante, inclusivo e orientato allo sviluppo professionale. Grazie all’acquisizione di Rtc si sono inoltre unite al Gruppo 82 risorse che portano a 366 il valore dell’organico totale pro-forma.

Gli amministratori delegati Enrico Botte e Matteo Pedrelli, hanno dichiarato: «Siamo soddisfatti della solida performance del 2024. Nonostante un contesto di mercato complesso, caratterizzato da incertezze macroeconomiche e da forti pressioni sui costi, il Gruppo ha mantenuto una crescita sostenibile, ottenendo risultati positivi sia sul piano economico-finanziario sia nel rafforzamento del proprio posizionamento tecnologico. Siamo molto contenti di aver finalizzato l’acquisizione di Rtc spa che apre nuove prospettive di business. L’andamento del 2024 conferma la resilienza del nostro modello di business e la capacità di adattamento alle dinamiche del mercato. Guardiamo con grande fiducia al 2025, consapevoli che la nostra strategia di innovazione e sviluppo ci permetterà di proseguire nel percorso di crescita, creando valore per i nostri stakeholder».