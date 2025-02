Nuove location per celebrare matrimoni e unioni civili a Chiavari. Il Comune amplia le opportunità per i futuri sposi di svolgere il rito in luoghi privati di pregio storico, artistico, turistico, architettonico e ambientale. Dopo l’approvazione del nuovo regolamento (2023) e un primo avviso pubblico, Palazzo Bianco invita nuovamente i proprietari di ville, agriturismi, ristoranti, strutture ricettive ed edifici a palesare il loro interesse per concedere in comodato gratuito i propri locali per tre anni, rinnovabili.

“Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per valorizzare il patrimonio locale e promuovere il turismo, offrendo al contempo un servizio innovativo e personalizzato per le coppie che scelgono di sposarsi a Chiavari − spiega l’assessore ai servizi demografici Silvia Stanig − l’obiettivo è istituire nuovi uffici di stato civile separati, dedicati esclusivamente alla celebrazione di matrimoni e unioni civili, offrendo così cornici uniche e suggestive per eventi indimenticabili. Dopo un primo avviso pubblicato nel 2023, che ha visto la sola partecipazione del Grand Hotel Fara, oggi vogliamo aumentare l’offerta di location private, oltre a quelle comunali già disponibili come Palazzo Bianco, l’Auditorium San Francesco, Palazzo e parco Rocca”.