L’avvocato genovese, già parlamentare di Forza Italia, Roberto Cassinelli, è stato eletto dal Parlamento in seduta comune giudice della Corte costituzionale insieme ad altri quattro giuristi. Si tratta di Francesco Saverio Marini (500 voti), Massimo Luciani (505), Maria Alessandra Sandulli (502), Roberto Cassinelli (503). Tutti hanno raggiunto il quorum dei tre quinti necessario all’elezione. A proclamarli è stato il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

Il via libera è arrivato con l’intesa tra i partiti dopo 14 votazioni per un giudice e 5 per gli altri tre. Costante è stato nel tempo il pressing del Quirinale affinché finalmente il Parlamento eleggesse i componenti che impedivano alla Consulta di riunire il plenum.

“Un riconoscimento di altissimo valore – commenta il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale ligure Carlo Bagnasco – per un professionista di grande competenza e integrità che ha sempre messo la sua esperienza giuridica al servizio delle istituzioni e del Paese. La sua carriera, segnata da un profondo impegno nella tutela dei principi democratici e costituzionali, rappresenta un esempio di dedizione e passione per il diritto. Questa nomina è anche motivo di orgoglio per Forza Italia, che, ancora una volta, dimostra di saper esprimere personalità di assoluto valore nelle istituzioni. Come ligure, sono particolarmente felice di vedere un nostro illustre concittadino ricoprire un ruolo così rilevante. Sono certo che il suo contributo alla Corte costituzionale sarà prezioso e all’altezza della grande responsabilità che tale caric comporta”.

“Buon lavoro per questo incarico di massimo rilievo nazionale da parte di Elezione Cassinelli da parte del deputato Pd Luca Pastorino.

“Desidero rivolgere le mie sincere congratulazioni all’avvocato Roberto Cassinelli, oggi eletto Giudice della Corte Costituzionale scrive Pastorino in una nota -. Un incarico di massimo rilievo nazionale e istituzionale che viene raggiunto da un professionista di grande valore, da una figura speciale che gode della stima mia e, sono certo, di tantissime persone a Genova come altrove. A lui gli auguri di buon lavoro e il ringraziamento per il raggiungimento di un traguardo importantissimo che dà grande prestigio non solo a Roberto Cassinelli ma a tutta la nostre Regione”.