Omp e Bell Racing, brand di Racing Force Group, hanno potenziato la propria presenza sulla griglia della Nascar Cup Series, il campionato stock-car più seguito negli Stati Uniti.

La celebre Daytona 500, in programma il 16 febbraio, sarà il primo appuntamento della stagione 2025 ad assegnare punti per la classifica, con Omp e Bell Racing ancora al fianco del detentore del titolo Joey Logano, pilota del Team Penske insieme a Ryan Blaney e Austin Cindric.

Nel 2024, Racing Force ha complessivamente ottenuto oltre 25 vittorie nella Nascar Cup Series, rappresentando attraverso i propri marchi il produttore di equipaggiamenti di sicurezza più vincente in assoluto, confermando la propria supremazia a livello di performance e sicurezza.

La rosa di piloti equipaggiati da Omp include a partire da quest’anno anche Ricky Stenhouse Jr., già dotato di casco Bell, vincitore dell’edizione 2023 della Daytona 500. Il racewear Omp sarà ancora utilizzato da Brad Keselowski e da tutti i meccanici della scuderia Rfk Racing, che ha allargato la propria formazione con Ryan Preece alla guida della vettura numero 60.

Anche in questa stagione, oltre il 50% dei piloti Nascar Cup Series sarà dotato di caschi Bell Racing, tra i quali William Byron, trionfatore alla Daytona 500 dello scorso anno, e altri vincitori di gare quali Chris Buescher, Chase Briscoe, Ross Chastain, Michael McDowell, Tyler Reddick, Daniel Suárez, Martin Truex Jr. e Shane van Gisbergen.

Anche nelle serie di supporto Nascar, la presenza dei caschi Bell Racing si attesta su numeri a doppia cifra, annoverando nella Nascar Xfinity Series nomi quali Conor Zilisch, equipaggiato anche di racewear Omp, Jessie Love e Harrison Burton. Nella Nascar Craftsman Truck Series la rosa dei piloti supportati da Bell Racing comprende il campione 2024 Ty Majesky, gli ex campioni Matt Crafton e Ben Rhodes, oltre a Rajah Caruth e Toni Breidinger, la prima donna arabo-americana a disputare una serie nazionale Nascar.

La stagione 2025 della Nascar Cup Series si articolerà su un totale di 36 gare, con la conclusione prevista il 2 novembre a Phoenix, in Arizona, dove verrà assegnato il titolo 2025 al termine della fase dei Playoffs.

Kyle Kietzmann, presidente e ceo di Racing Force Usa, ha commentato: «I campionati Nascar Cup, Xfinity e Craftsman Truck Series, e l’intero settore stock-car, è sempre fra i pilastri della nostra strategia di crescita negli Stati Uniti, con il racewear Omp che continua la propria espansione al fianco dell’iconico marchio Bell Racing, leader mondiale fra i caschi. Con i nostri equipaggiamenti da testa a piedi, siamo pronti ad equipaggiare numerosi top driver, tra i quali il campione in carica NASCAR Cup Series e pilota del Team Penske Joey Logano, così come alcuni esordienti pronti al passo successivo nella propria carriera. Il nostro obiettivo è di consolidare la nostra posizione al vertice degli equipaggiamenti di sicurezza per le corse, sia a livello sportivo che commerciale, sulla scia di una stagione agonistica 2024 di enorme successo per il nostro gruppo nel motorsport americano».