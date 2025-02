«Dal confronto con le associazioni del commercio, con i residenti, con il presidente del Municipio Centro Est Carratù e dalla valutazione degli esiti della fase sperimentale nei fine settimana, abbiamo deciso la sospensione della Ztl in piazza Fontane Marose: nei prossimi giorni sarà firmata un’apposita ordinanza. Questo fine settimana resterà in vigore in occasione dei Rolli days invernali, con l’attuale orario dalle 20 di venerdì alle 24 della domenica e con le modalità in vigore».

Lo annunciano il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi in una nota congiunta con gli assessori al Commercio Paola Bordilli e alla Mobilità Sergio Gambino.

«Come già anticipato – spiegano – la visione resta quella incentivare il trasporto pubblico locale e liberare dalle auto il centro, creando opportune condizioni che arriveranno dall’attivazione di nuove infrastrutture, dalla realizzazione di parcheggi di cintura, su cui siamo già impegnati a partire da Ponte Parodi, e di una più ampia diffusione di kiss&buy , che stanno già funzionando bene».

Confcommercio Genova accoglie con soddisfazione la notizia dell’abolizione della ZTL in piazza Fontane Marose e l’avvio dei lavori per la realizzazione dei sette parcheggi già deliberati dalla giunta comunale, auspicando che vengano completati tutti nei tempi previsti. L’associazione riconosce che il tema della mobilità e della gestione degli spazi urbani è da sempre una sfida complessa, che richiede un continuo confronto tra le diverse esigenze della città. La decisione odierna riflette un’evoluzione di questo percorso, basata sull’ascolto delle necessità di cittadini, imprese e operatori del settore.

“La rimozione della Ztl rappresenta un importante segnale di attenzione verso il tessuto commerciale e sociale del centro storico – commenta in una nota Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. Ringraziamo l’amministrazione per aver accolto le nostre richieste e per il dialogo costruttivo che ha portato a questa decisione, che favorisce l’accessibilità e offre nuove opportunità di crescita economica. L’avvio dei lavori per i parcheggi è un ulteriore passo concreto verso una mobilità più funzionale e integrata”.

“Comprendiamo che le scelte di pianificazione urbana siano sempre frutto di valutazioni complesse – aggiunge Manuela Carena, membro di giunta Confcommercio e presidente del Civ Colombo Galata -. Tuttavia, l’esperienza ci ha dimostrato che la ZTL in piazza Fontane Marose, nella sua configurazione attuale, non rispondeva adeguatamente alle esigenze di cittadini e imprese. Apprezziamo il nuovo approccio adottato dall’Amministrazione, che ha mostrato attenzione alle esigenze di chi vive e lavora in città”.

“La decisione di eliminare definitivamente la ZtlL porta chiarezza e stabilità per chi desidera frequentare il centro. Confidiamo che l’avvio dei lavori per i parcheggi proceda con puntualità, per migliorare ulteriormente la mobilità”, conclude Paolo Bartolone, presidente del Civ Sestiere Carlo Felice.

Confcommercio Genova conferma il proprio impegno a collaborare con l’Amministrazione Comunale per sviluppare soluzioni di mobilità che siano al contempo sostenibili, efficienti e rispettose delle necessità di imprese e cittadini, in linea con un approccio che metta al centro il benessere della città e dei suoi abitanti.