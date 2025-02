Un appello congiunto da parte dei Comuni di Borzonasca, Carasco, Casarza Ligure, Cicagna, Chiavari, Cogorno, Lavagna, Leivi, Mezzanego, Moconesi, Ne e Sestri Levante ai giovani e a candidarsi al servizio civile universali. Su 108 posti disponibili nei progetti attivi nel comprensorio, mancano ancora 63 candidature.

La mancata copertura di tutti i posti potrebbe, nel tempo, comportare una riduzione delle risorse umane a disposizione degli enti coinvolti, con possibili ricadute sui servizi offerti alla comunità. È pertanto fondamentale, secondo le amministrazioni, valorizzare questa opportunità, che rappresenta non solo un investimento per il territorio, ma anche un’occasione imperdibile per i giovani.

Un’esperienza di crescita e di valore

Il Servizio Civile Universale offre ai giovani tra i 18 e i 28 anni la possibilità di dedicare un anno della propria vita a un’esperienza altamente formativa, sia sul piano personale che professionale. Con un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi, i volontari ricevono un compenso mensile di 507,30 euro e acquisiscono competenze utili per il mondo del lavoro. Inoltre, chi completa il Servizio Civile beneficia di una riserva del 15% nei concorsi pubblici, facilitando così l’ingresso nella Pubblica Amministrazione.

Il Servizio Civile prevede anche ulteriori benefici per i volontari, quali:

Copertura per malattia: per tutelare la salute dei partecipanti durante l’impegno.

Giorni di permesso retribuiti: per conciliare l’impegno con le necessità personali.

Agevolazioni per gli studenti universitari: come crediti formativi e la possibilità di conciliare lo studio con il servizio.

Come partecipare

I giovani interessati possono presentare domanda entro il 18 febbraio 2025, ore 14, esclusivamente online tramite Spid sulla piattaforma ufficiale del dipartimento per le Politiche Giovanili.

Per informazioni dettagliate sui progetti disponibili nei Comuni aderenti, è possibile consultare gli uffici comunali competenti o visitare il sito ufficiale.

Tabella Progetti Tigullio 2025