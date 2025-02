Sanlorenzo e Bluegame approdano al Discover Boating Miami International Boat Show, prima tappa oltreoceano del 2025 che si terrà dal 12 al 16 febbraio. Al pubblico internazionale del principale salone nautico del Nord America, Sanlorenzo e Bluegame presenteranno alcuni dei loro yacht più rappresentativi, capaci di coniugare i valori che hanno reso il Gruppo un’icona di qualità, design e innovazione a livello mondiale.

Sanlorenzo porterà a Miami due modelli rappresentativi della rivoluzionaria gamma asimmetrica, SL90A e SL96A, ai quali verrà affiancato SL78, motoryacht con scafo planante e unico nella propria categoria a essere realizzato su misura secondo le richieste del proprio armatore. Bluegame, brand conosciuto per la sua capacità di ridefinire i confini dell’innovazione nel settore nautico, metterà in mostra BG54, in rappresentanza della storica gamma BG, e BGX73, portavoce della gamma BGX che combina linee esterne sofisticate ed eleganti con un layout interno distintivo.

SL90A e SL96A

Questi due yacht incarnano al meglio il concetto rivoluzionario dell’asimmetria, che Sanlorenzo ha introdotto per primo sul mercato, riformulando i tradizionali equilibri di bordo tipici della maggior parte delle imbarcazioni. Applicata a SL90A e SL96A questa filosofia innovativa consente di ridisegnare i flussi a bordo e di massimizzare gli spazi interni ed esterni, assicurandone allo stesso tempo una maggiore fruibilità. L’applicazione della configurazione asimmetrica, declinata in modalità diverse sui due yacht, mantiene il solo passavanti sul lato di dritta ed elimina quello sinistro, che viene portato sul tetto della sovrastruttura, consentendo di recuperare un’ampia superficie a favore degli ambienti interni. Il main deck ospita, oltre al salone principale che viene ad essere ulteriormente ampliato e valorizzato dalla luce naturale delle vetrate laterali a tutt’altezza, anche la cabina armatoriale, permettendo una configurazione solitamente tipica di yacht di dimensioni maggiori.

SL78

Entry level dei modelli plananti Sanlorenzo, SL78 ha la sua cifra distintiva nella capacità di sposare elementi tradizionali e soluzioni innovative, offrendo un impareggiabile livello di personalizzazione. Su questa imbarcazione sono state introdotte numerose innovazioni, con soluzioni destinate a diventare nuovi standard su tutta la gamma dei plananti; a partire dalle finestrature, dagli oblò a scafo, ed infine la zona abitativa di prua arredata con divani, tavolo, prendisole e cabriolet per ombreggiare.

BG54

BG54 rappresenta l’evoluzione audace e innovativa della gamma BG per questo definita il “modello Bluegame 2.0”. Con un layout a dir poco sorprendente, il BG54 ridefinisce il concetto di spazio in un’imbarcazione da 54 piedi, offrendo ampiezza interna ed esterna. La timoneria ha una visibilità straordinaria, la poppa offre spazi ampi e la zona di prua è ottimizzata con una dinette trasformabile che, passando rapidamente da zona pranzo a salotto, offre versatilità e comfort. L’armatore può scegliere tra proposte di layout per due o tre cabine.

BGX73

BGX73 rappresenta una rivoluzione del concetto di yacht: libero da categorizzazioni convenzionali, combina linee sofisticate con un layout innovativo, pensato per offrire una versatilità ineguagliabile. La zona giorno su due livelli è solo il primo esempio della disposizione innovativa degli spazi, dove interni ed esterni comunicano tra loro creando una continuità visiva ed una connessione diretta con il mare.