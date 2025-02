I consiglieri comunali Nicholas Gandolfo e Federica Cavalleri, da oggi entrano a far parte del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Sale così, da quattro a sei, il numero dei consiglieri di Fdi a Palazzo Tursi. I due facevano parte della lista civica “Liguria al Centro” Toti per Bucci.

Ad annunciare il loro ingresso nel partito, sono il coordinatore regionale Matteo Rosso e la consigliera regionale Lilli Lauro. Rosso dice: «La loro adesione certifica e consolida, ancora una volta, la crescita del partito avvenuta sul territorio negli ultimi anni».

«Cavalleri e Gandolfo − aggiunge Lauro − da oggi lavoreranno fianco a fianco con il coordinatore cittadino Antonio Oppicelli, il capogruppo Franco Debenedictis e con l’intero gruppo consiliare di Fdi in sala Rossa, con il quale già da tempo lavorano in piena sintonia. I due nuovi entrati metteranno la loro esperienza al servizio di un partito che continua a strutturarsi e ad incrementare consenso a Genova, come in tutta Italia».

In attesa delle amministrative che si terranno in primavera, Fratelli d’Italia, oltre che in Regione Liguria, diventa il partito di maggioranza con più consiglieri anche in Comune.