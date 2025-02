Racing Force Group nel 2024, per il quarto anno consecutivo, raggiunge un nuovo record di vendite, in particolare grazie alla forte accelerazione delle vendite registrate nel Q4, con crescita a doppia cifra in tutte le regioni.

Questi i dati di vendita consolidati del Gruppo, relativi al quarto trimestre 2024 e all’intero esercizio:

Ricavi consolidati del quarto trimestre 2024 pari a 14,8 milioni di euro , in significativo aumento rispetto a 12,8 milioni nel quarto trimestre del 2023 ( +15,5% );

, in significativo aumento rispetto a 12,8 milioni nel quarto trimestre del 2023 ( ); Ricavi consolidati dell’anno pari a 65,7 milioni di euro, in crescita di 3 milioni, pari al +4,8% rispetto a 62,7 milioni dell’esercizio 2023.

Al netto di due ordini stagionali di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit consegnati nel 2023, il core business nell’esercizio 2024 è in crescita del +6,1% rispetto all’esercizio precedente.

Le vendite di Driver’s Equipment nel corso del 2024 hanno registrato un aumento pari a 3,2 milioni di euro (+7,2%) rispetto all’esercizio precedente, grazie all’incremento su tutti i principali articoli di abbigliamento tecnico per piloti offerti dal Gruppo e, in particolare, alla significativa crescita delle tute e dei caschi. Il fatturato delle Car Parts ha chiuso l’anno con un lieve calo pari al -1,9%, principalmente a seguito di minori consegne nell’ultimo trimestre dell’anno, legate allo slittamento di alcuni mesi dei programmi di produzione di alcune importanti case automobilistiche. Il segmento Other è risultato in lieve aumento rispetto al 2023 (+0,3%), nonostante l’impatto dei sopracitati ordini non ricorrenti a marchio Racing Spirit, al netto dei quali la crescita è pari al +22,1% rispetto al precedente esercizio.

In termini di aree geografiche, il Gruppo ha consolidato la propria posizione di leadership sia all’interno della macro-regione Emea sia in Apac, con una crescita rispettivamente di 1,9 milioni di euro (+4,6%) e 0,6 milioni di euro (+9,1%) nel corso dell’esercizio e a doppia cifra nel Q4 2024 (+14,6% in Emea e + 12,8% in Apac).

Il fatturato dell’esercizio 2024 nelle Americhe ha registrato un incremento complessivo di +0,5 milioni di euro (+3,2%) rispetto all’anno precedente, a seguito della crescita iniziata a partire dal secondo trimestre del 2024 (+4,5%), accelerata nel terzo trimestre (+11%), e che ha raggiunto il +19,6% nel quarto trimestre. Tale crescita ha interessato in maniera uniforme i segmenti dell’abbigliamento pilota a marchio Omp ed i caschi a marchio Bell Racing.

I Dealer si confermano il canale di vendita principale per il Gruppo, rappresentando il 60% del totale delle vendite nel corso dell’anno, in crescita di 0,5 milioni di euro (+1,2%) rispetto all’esercizio precedente.

Nel 2024 si registra un aumento significativo sia dei ricavi verso Team & Car Manufacturer (+1,8 milioni di euro, pari al +11,7%), segmento che ha beneficiato di importanti accordi di partnership siglati dal Gruppo nei principali campionati mondiali e competizioni nazionali (tra cui Nascar, negli Stati Uniti), sia delle vendite verso clienti classificati come Other, in aumento di +0,8 milioni di euro, pari al +9,0% rispetto all’esercizio precedente, sostenute dall’implementazione dei nuovi siti con finalità di e-commerce.

Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di Racing Force Group, ha commentato: «Il 2024 era stato annunciato come un anno di transizione, caratterizzato dall’avanzamento degli investimenti strategici finalizzati a potenziare la capacità logistica e produttiva, necessari per sostenere la crescita nel motorsport e lo sviluppo dei progetti di diversificazione, in particolare nel settore della difesa. Nonostante un contesto complesso, segnato da incertezza geo-politica ed una domanda globale ancora debole, il Gruppo ha registrato una crescita del 4,8%, un risultato che riflette il grande impegno, la dedizione e la forte passione di tutto il nostro Team, a cui rivolgo il mio più sincero ringraziamento. Nel quarto trimestre, abbiamo conseguito una forte crescita a doppia cifra in tutte le regioni. Nelle Americhe, in particolare, le vendite hanno registrato il terzo trimestre consecutivo di incremento, con un aumento del 19,6% nel Q4 2024, a conferma della grande potenzialità del mercato americano per il nostro Gruppo. Guardiamo al futuro con determinazione, continuando a lavorare intensamente per completare entro il 2025, come da programmi, i progetti di investimento in corso, che contribuiranno a sostenere ulteriormente la crescita del Gruppo nei prossimi anni».

Il bilancio di Racing Force Group verrà approvato il prossimo 26 marzo e i dati saranno presentati e commentati dal management in data 27 marzo. Le modalità di partecipazione all’evento verranno confermate prossimamente.