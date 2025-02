Assoutenti esprime soddisfazione e apprezzamento per l’entrata in funzione – ancorché parziale – del Dac di Genova Cornigliano realizzato da Iren, “strumento fondamentale nella lotta allo spreco di acqua”. L’associazione, tuttavia, sottolinea la necessità di svolgere una seria analisi degli strumenti pubblici di controllo del sistema idrico ligure a partire dagli enti di gestione di Ambito Territoriale Ottimale (Egato), “ben 5 in Liguria, che con la loro parcellizzazione hanno comportato una perdita di efficienza e di competenze non indifferente“.

“Abbiamo la necessità di un servizio idrico e moderno uguale per tutti e in tutta la Liguria, con elevate capacità di governo, di indirizzo e controllo dei soggetti gestori. Tutto questo richiede un impegno notevole che non può essere disperso in molti organismi poco attrezzati, con scarse risorse e carenza di professionalità forti per progettare e vigilare”, scrivono i responsabili di Assoutenti Liguria in una nota.

“Per quanto negli ultimi anni abbiamo apprezzato gli impegni delle 5 Ato liguri e la dedizione del personale impiegato, oggi riteniamo occorra fare un salto di qualità e ricondurre in una unica cabina di regia il controllo pubblico delle acque“.

“Questa è la proposta che Assoutenti Liguria avanza al presidente Bucci e a tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione del consiglio regionale: partiamo dall’acqua nel superare particolarismi e arretratezze e avere una visione di una Liguria unica e indivisibile nella qualità dei servizi, da Ventimiglia a Sarzana”.