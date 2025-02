A partire dal 2025 il servizio di pagamento delle soste nelle aree gestite con parcometro a Sestri Levante, che già si pagavano tramite l’app Telepass, verranno gestite direttamente dal Comune.

Grazie alla collaborazione con il Comune di Sestri Levante, che gestisce il servizio di sosta, è possibile pagare la sosta sulle strisce blu con il proprio smartphone, anche senza avere il Telepass in auto. Il servizio, riservato ai clienti Telepass, permette il pagamento dei soli minuti di sosta effettivi, sulla base delle tariffe indicate dal Comune.

«Con l’avvio del servizio Strisce blu a Sestri Levante, è più semplice ed economico parcheggiare in città, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana – ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer and Marketing Officer di Telepass – Grazie alla proficua collaborazione con il Comune di Sestri Levante, la città si aggiunge alle oltre 350 località su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile».