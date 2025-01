L’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia della Regione Liguria e coordinatore vicario in materia nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Marco Scajola è intervenuto oggi al tavolo nazionale sul Piano Casa convocato dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

Tra i punti all’ordine del giorno: linee guida per il salva casa, il piano casa ministeriale per l’Italia e l’avvio della consultazione per il testo unico in materia di edilizia. Verrà data priorità al recupero del patrimonio esistente con progetti pilota di Regioni, Province e Comuni.

«Da parte delle Regioni c’è massima collaborazione sul fondamentale tema casa − dichiara Scajola − il governo invierà linee guida sul salva casa permettendo così ad amministrazioni comunali e professionisti di superare le criticità iniziali nell’applicazione del decreto. Come Regioni accogliamo con soddisfazione questa iniziativa che garantirà uniformità sui territori. Per ciò che concerne il piano casa nazionale siamo pronti a dare il nostro contributo seguendo anche il modello virtuoso dei progetti Pinqua, che ha garantito importanti investimenti per la nostra Liguria. Stesso discorso vale per la riforma del testo unico in materia di edilizia in cui le Regioni dovranno giocare un ruolo da protagoniste».