Dopo Imperia e Genova, si sono svolte oggi alla Spezia, nella sala del Consiglio della Provincia, le Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti dei Consigli comunali per eleggere i nuovi rappresentanti spezzini al Cal, Consiglio delle autonomie locali liguri.

Sono tre gli amministratori locali eletti: i sindaci Monica Paganini (Arcola) e Stefano Coduri (Borghetto di Vara), e il presidente del Consiglio comunale di Luni Tarcisio Luigi Andreani.

L’elezione, svolta alla presenza del presidente della Provincia Pierluigi Peracchini e del segretario generale del Cal Pierluigi Vinai, è avvenuta in due fasi: hanno votato per primi i sindaci e in seguito i presidenti dei Consigli comunali.

Paganini, Coduri e Andreani andranno ad accompagnare Pierluigi Peracchini, nella sua doppia veste di sindaco della Spezia e presidente della Provincia, e il presidente del Consiglio comunale Salvatore Piscopo, già componenti di diritto del Cal.

La stagione delle Assemblee elettive si concluderà il 28 gennaio con la designazione dei rappresentanti savonesi.

Una volta completato il nuovo assetto del Cal, l’Organo potrà insediarsi alla presenza del presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari e diventare, così, operativo con i suoi nuovi componenti liguri.

Il Consiglio delle Autonomie Locali è l’Organo, previsto dalla Costituzione, di consultazione e di confronto tra la Regione e le Autonomie locali, che esercita l’iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali, e che esprime pareri e osservazioni su progetti di legge e atti di programmazione generale.