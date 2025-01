Oltre 100.000 richieste di intervento e quasi 237.000 pratiche lavorate; boom di arresti, denunce e sequestri per spaccio di sostanze stupefacenti; calo degli incidenti mortali e delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe; ulteriore incremento delle campagne di sensibilizzazione e dei progetti di educazione alla sicurezza stradale con una maggiore tutela degli utenti deboli della strada.

È stata presentata questa mattina a Palazzo Tursi, alla presenza dell’assessore Sergio Gambino e del comandante Gianluca Giurato, la relazione dell’attività del corpo della polizia locale di Genova nel 2024.

Un ampio ventaglio di attività che hanno avuto, come filo conduttore, la tutela della sicurezza dei cittadini genovesi anche e soprattutto in un’ottica di prevenzione.

I NUMERI PRINCIPALI

Si conferma oltre le 1.000 unità il personale in servizio. Più di 100.000 le richieste processate dalla centrale operativa per un totale di quasi 237.000 pratiche lavorate e 69.000 pattuglie messe in campo sul territorio.

Quasi 26.000 le persone sottoposte a controlli di polizia di cui poco più di 2.000 deferite all’Autorità Giudiziaria: 276 arresti, 258 ordini di allontanamento, 455 sequestri di merce contraffatta.

Intensificate in maniera molto rilevante le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: nel 2024 la polizia locale ha proceduto complessivamente a 92 arresti (erano stati 25 nel 2021), 117 denunce (71 nel 2021), 911 sequestri (390 nel 2021) e 742 art. 75 (383 nel 2021). 277 gli interventi dell’unità cinofila per un totale di quasi 500 persone controllate ed oltre un kg di droga sequestrata.

Per quanto riguarda i reati predatori, l’anno scorso sono state effettuate 536 denunce e 95 arresti, questi ultimi in un trend di crescita costante dal 2021 ad oggi.

Confermato l’impegno del corpo nella tutela delle fasce deboli: gli operatori della polizia locale hanno indagato 170 persone, avviato 30 indagini, arrestato una persona per stalking e un’altra per maltrattamenti, applicato 4 misure cautelari di apposizione del braccialetto elettronico ed eseguito 2 ordini di allontanamento.

Grande attenzione anche all’abbandono di relitti, in netta diminuzione sul territorio comunale grazie a un lavoro su più annualità che ha visto la Polizia Locale, nel solo 2024 e con la consueta collaborazione della cittadinanza, procedere alla segnalazione di 846 veicoli, la rimozione di 766 veicoli e l’elevazione di 128 sanzioni per l’abbandono di veicoli.

Oltre 2.000, in crescita rispetto all’anno scorso, i controlli eseguiti presso attività imprenditoriali e commerciali, così come gli accertamenti preventivi (174 contro i 127 del 2023) e gli sgomberi esecutivi (157 rispetto agli 86 del 2023) rispetto all’edilizia residenziale pubblica.

Al centro dell’operato della polizia locale la sicurezza stradale. Oltre 1.000 le pattuglie messe in servizio ogni mese per un totale di oltre 12.000 servizi dedicati al contrasto dei comportamenti di guida più pericolosi.

Continua la decrescita dei sinistri con esito mortale, passati dai 15 del 2022 ai 12 del 2023 fino agli 11 del 2024.

Poco più di 500.000 le violazioni del codice della Strada registrate dalla polizia locale. Ancora più attenzione agli utenti deboli della strada: rispetto al 2023 crescono rispettivamente del 30% e del 33% le sanzioni a tutela di pedoni e ciclisti.

In diminuzione invece, grazie alle campagne di sensibilizzazione promosse negli ultimi anni, le sanzioni per l’utilizzo di device elettronici alla guida (-5% rispetto al 2023), guida in stato di ebbrezza (758 contro le 896 del 2023) e sotto effetto di sostanze stupefacenti (29 denunce rispetto alle 41 del 2023).

I PROGETTI E LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Ha riscosso notevole apprezzamento nella cittadinanza il servizio della pattuglia di quartiere, che ha operato in tutti i Municipi e che, nel 2025, salirà sui mezzi pubblici a presidio della sicurezza del personale viaggiante e dei passeggeri, oltre che per la raccolta in tempo reale delle segnalazioni.

Nel 2024 la polizia locale ha organizzato e promosso il Progetto Bussola, un programma di aiuto rivolto a soggetti socialmente fragili e in condizioni di emarginazione quali persone senza fissa dimora, consumatori di stupefacenti, minori stranieri non accompagnati, vittime dei traffici di esseri umani. 60 gli agenti operativi appositamente formati, individuate 49 persone bisognose di aiuto e realizzati 4 interventi immediati.

Giudicati ottimi risultati anche per i presidi territoriali anti-degrado: 2.500 quelli svolti in tutto il 2024 nelle zone maggiormente afflitte da illegalità e degrado.

Il progetto Ufficio Mobile per il raggiungimento dei cittadini sul territorio attraverso l’impiego di un veicolo attrezzato per la ricezione di segnalazioni, reclami e istanze: ha effettuato 164 servizi in tutti i Municipi.

Ulteriormente rafforzate le iniziative di sensibilizzazione ed educazione sulla sicurezza stradale nelle scuole e con le scuole: in tutto ci sono stati 39 interventi con il coinvolgimento di oltre 2.000 alunni, oltre a visite didattiche nelle scuole primarie e secondarie di I grado, 5 incontri in scuole elementari, 3 partecipazioni ad eventi cittadini e attività di educazione stradale itinerante.

Gli operatori della polizia locale hanno svolto anche un incontro di educazione stradale con i vincitori del premio Federica Picasso; accompagnato i bimbi a scuola con il pedibus per un totale di 18 eventi; incontrato oltre 300 alunni di 4 diversi istituti nel quadro del progetto “A passo sicuro” insieme ad ACI e Polizia di Stato; partecipato al progetto Aci Driving Esperience rivolto a numerosi istituti scolastici di Genova e provincia, simulando lo scenario di un sinistro stradale spiegando come comportarsi e quali comportamenti tenere; partecipato con i propri formatori ad una lezione dedicata ai temi della sicurezza stradale nell’ambito del Campo scuola della Protezione Civile; partecipato alla Settimana della Legalità; collaborato con le autoscuole negli Info-point estivi; promosso la campagna anti-truffa rivolta in particolare ai cittadini più anziani.