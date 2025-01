Davide Falteri è il nuovo presidente di Federlogistica. Succede a Luigi Merlo, che ha guidato la Federazione degli operatori logistici dalla sua fondazione e per sei anni. Il passaggio di testimone, avvenuto nel segno della continuità, è stato ufficializzato ieri al termine dell’assemblea della Federazione. Falteri, già vicepresidente nazionale e presidente della Federazione in Liguria, vanta una solida esperienza nel settore.

Imprenditore innovativo nell’ambito dello sviluppo strategico e delle relazioni istituzionali, Davide Falteri ha fondato a Genova il Consorzio Global, un’aggregazione di aziende operanti nel trasporto, nella logistica e nello shipping su scala nazionale, con l’obiettivo di supportare la crescita e la modernizzazione del sistema.

«Assumo questa presidenza – dichiara il nuovo numero uno di Federlogistica – in un momento cruciale per l’intera filiera logistica, alla vigilia di trasformazioni significative che richiedono una gestione lungimirante. Federlogistica è chiamata a confrontarsi con vecchie e nuove sfide, finalmente in un contesto economico e politico italiano che ha riconosciuto il ruolo strategico della logistica come strumento essenziale di competitività».

Falteri ha inoltre sottolineato l’importanza di investire in intelligenza artificiale, digitalizzazione e relazioni internazionali, elementi indispensabili per proiettare il settore logistico italiano verso il futuro, migliorandone l’efficienza e favorendo l’integrazione nei mercati globali.

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta: «Si tratta di un importante riconoscimento per il territorio ligure – ha detto Bucci – da sempre cuore pulsante delle attività marittime e logistiche del Paese. Questa nomina rappresenta un motivo di orgoglio per la Liguria e per tutto il sistema portuale italiano, è la dimostrazione del valore e delle competenze che il nostro territorio è in grado di esprimere in un settore molto strategico. A Davide Falteri i nostri migliori auguri di buon lavoro».

Il facente funzioni sindaco di Genova Pietro Piciocchi aggiunge: «Mi congratulo a nome della giunta comunale con il collega Davide Falteri per la nuova nomina a presidente di Federlogistica, che conferma la strategicità imprenditoriale della città di Genova nel settore della logistica e ci vede impegnati in grandi sfide globali. Al neo presidente Falteri vanno i nostri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico: siamo certi che questo porterà anche importanti spunti nel nostro mandato amministrativo, valorizzando ulteriormente il ruolo di Genova a livello internazionale»