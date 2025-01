Il consigliere regionale Davide Natale (Pd) ha chiesto alla giunta il cronoprogramma per la realizzazione delle cinque Case della Comunità previste nella Asl 5.

Il consigliere ha ricordato che nel 2023 erano stati attivati tre tavoli, coordinati dai direttori dei tre distretti, sulle case di comunità, gli ambulatori di prossimità e i bisogni delle persone fragili e che i lavori devono essere terminati e rendicontati entro il 2026.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha risposto che per la Casa della Comunità di via Sardegna i lavori sono terminati ed è in fase di redazione il certificato di regolare esecuzione, per la Casa della Comunità di via XXIV Maggio la fine dei lavori è prevista a maggio 2025.

Pper la Casa della Comunità in località Santa Caterina la fine dei lavori è prevista a luglio 2025.

Per la Casa della comunità di Luni la fine dei lavori è prevista a maggio 2025.

Per la Casa della Comunità in Comune di Bolano, l’appalto è stato aggiudicato e si cerca la migliore soluzione tecnica per ultimare i lavori entro marzo 2026.