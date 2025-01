Il ministero dell’Istruzione ha prorogato i termini per le iscrizioni scolastiche 2025-2026: la nuova finestra va dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025. La Camera di Commercio Riviere di Liguria per supportare giovani e famiglie nella scelta dei percorsi ha realizzato la guida on line “Fai la scelta giusta“, strumento di orientamento rivolto ai giovani, in uscita dalle scuole medie e superiori, che intendono proseguire gli studi o valutare le opportunità lavorative del territorio.

«La guida − spiega il segretario generale della Camera di Commercio, Marco Casarino − collega le richieste dal mercato del lavoro con i percorsi di studio presenti in provincia aiutando i giovani a coniugare al meglio le attitudini con le competenze richieste da chi assume. Questa guida – prosegue – nasce da un bisogno: ridurre il mismatch (disequilibrio) tra domanda e offerta di lavoro sul territorio savonese offrendo a studenti, famiglie e docenti orientatori, più informazioni possibili per scegliere con consapevolezza il percorso che condurrà i giovani al lavoro. Come Camera stiamo moltiplicando le azioni in questo senso attraverso percorsi strutturati di orientamento nelle scuole, tavoli di certificazione delle competenze degli studenti, diffusione e monitoraggio dei dati Excelsior sulle richieste occupazionali delle imprese savonesi e liguri. Oggi aggiungiamo “Fai la scelta giusta” e, da febbraio, avvieremo incontri informativi mensili con le famiglie».

La Guida si scarica dal sito rivlig.camcom.gov.it

Che cosa contiene “Fai la scelta giusta”

Uno sguardo alle possibili esigenze del mercato del lavoro dei prossimi anni, prendendo spunto dalle previsioni dei fabbisogni occupazionali 2024-2028.

I dati territoriali più significativi che emergono dalle statistiche Istat sul mercato del lavoro, dalle statistiche Inps sulle retribuzioni, dalle indagini Excelsior sulle necessità di personale nelle imprese e dai dati del Registro Imprese.

Un approfondimento sulle competenze trasversali oggetto dell’Indagine Excelsior, con un particolare focus sulle competenze digitali e sulle competenze green.

Un set di schede dedicate agli indirizzi di studio con sintetizzati i principali dati sulle opportunità di lavoro espresse dalle imprese della provincia scelta, le previsioni di fabbisogni professionali e formativi al 2028, una sintesi dell’offerta formativa della provincia (licei, istituti tecnici, istituti professionali, IeFP – percorsi di Istruzione e formazione professionale) e una panoramica sull’istruzione terziaria (ITS Academy ed Università degli Studi di Genova).

Un set di schede dedicate ai settori economici delle varie province, in cui si presentano i principali dati sulle imprese e sui relativi lavoratori dipendenti e indipendenti tratti dal Registro Imprese, le esigenze di nuovo personale espresse dalle imprese e i fabbisogni professionali e formativi previsti per i prossimi 5 anni.

La guida si conclude con una mappa di navigazione tra i settori economici e gli indirizzi di studio della scuola secondaria, dell’Its Academy, degli Ifts (istituti di Istruzione e formazione tecnica superiore) e dei principali percorsi universitari.

Prospettive occupazionali 2024-2028 in Liguria.

Le proiezioni delle prospettive occupazionali 2024-2028 in Liguria – fonte Unioncamere, ministero del Lavoro, Excelsior – segnalano una spinta al lavoro, tenuto conto degli effetti positivi del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnnr), con ingresso di 94 mila lavoratori. I fabbisogni totali per livello di istruzione riguardano per il 46% gli Istituti tecnici e professionali, per il 36% l’istruzione terziaria (Università e ITS Academy), per il 14% la formazione inferiore al secondo ciclo di istruzione. Il fabbisogno dei diplomati liceali è rappresentata da una quota marginale pari al 4%, ma perché di massima si prevede la prosecuzione degli studi nell’istruzione terziaria. I fabbisogni totali per macro settore economico riguardano i Servizi (69%), l’Industria (11%), la Pubblica amministrazione (11%) e le Costruzioni (9%).

Più nel dettaglio, osservando le entrate per gruppo professionale, le professioni qualificate nel commercio e nei servizi vanno ad assorbire la maggior richiesta di lavoro in Liguria (22%), seguono le professioni tecniche (18%) e quelle ad elevata specializzazione (18%), professioni esecutive d’ufficio (13%), poi operai specializzati, artigiani e agricoltori (12%). Il titolo di studio è influente: in Liguria il tasso di disoccupazione risulta più basso per i laureati. Noti gli elementi di possibile instabilità del mercato del lavoro, locale e nazionale: rallentamento del commercio internazionale, incremento dei prezzi di energia e materie prime, instabilità geopolitica e crescente impatto delle nuove tecnologie.

In generale, a livello nazionale, c’è una crescente richiesta di competenze digitali e green, alla luce delle rispettive due grandi transizioni. Tra i settori in crescita a livello nazionale ci sono: Tecnologia e intelligenza artificiale, Sanità, Energie rinnovabili e sostenibilità, E-commerce, Settore educativo e formazione on line, Tecnofinanza.

Per informazioni: Servizio informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria; mail orientamento.lavoro@rivlig.camcom.it