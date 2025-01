Il Porto dei piccoli, fondazione nata nel 2005 per offrire supporto ai bambini che affrontano malattie o situazioni di disagio, inaugura il 2025 – anno del ventennale – con un messaggio da parte della presidente Gloria Camurati Leonardi.

«Questo traguardo rappresenta non solo la celebrazione di anni di impegno e risultati, ma anche una rinnovata sfida: continuare a espandere il sogno di portare il mare ai piccoli pazienti come strumento terapeutico e fonte di gioia, cultura, evasione e sostegno. Quando nel 2005 è nata l’idea del Porto dei piccoli, sembrava quasi un sogno irrealizzabile. Eppure, grazie al lavoro instancabile di collaboratori, volontari e al cuore di chi ha creduto in questo progetto, la Fondazione ha raggiunto traguardi straordinari: oggi siamo presenti quotidianamente in 7 regioni italiane, con una espansione prevista a breve in 10 regioni, presso oltre 20 poli pediatrici. Il passaggio a Fondazione, avvenuto ad ottobre del 2024, rappresenta inoltre una pietra miliare per una realtà che ha saputo lasciare un segno profondo nella vita di tante persone. In questi anni, l’organizzazione ha coinvolto oltre 270.000 bambini attraverso gli 80 progetti attualmente attivi, portando sostegno e aiuto in 16 poli ospedalieri e direttamente a casa dei piccoli pazienti».

Grazie a questo nuovo status, secondo la presidente il Porto dei piccoli sarà in grado di consolidare e ampliare il proprio raggio d’azione, rafforzando le collaborazioni e incrementando le risorse destinate a programmi ludico-educativi che migliorano la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie. «Il vero motore della nostra “imbarcazione” è l’amore e il sostegno delle persone che, con generosità e fiducia, continuano a rendere possibile tutto questo. Senza di loro non potremmo sognare più in grande né raggiungere sempre più bambini e famiglie che hanno bisogno di noi. Quando nel 2005 ho pensato al Porto dei piccoli sognavo un luogo sicuro, capace di proteggere e sostenere ogni bambino alle prese con la malattia o il disagio. Non immaginavo che il mio cuore, e quello di tutti coloro che si sono uniti a noi, ci avrebbe spinto così lontano. Il mio motto è sempre stato ‘audere semper’, osare sempre: osare oltre la malattia, la sofferenza, e i tanti no ricevuti. Grazie al sostegno di tutti, abbiamo portato il mare ai bambini come un elemento di magia, amore e speranza.” – ha dichiarato la Presidente della Fondazione. In occasione del nostro ventennale, invitiamo tutti coloro che condividono il nostro sogno a navigare con noi in questo anno speciale. Ogni donazione, ogni gesto di supporto, è un passo in più verso nuovi obiettivi e nuovi sorrisi».