Cna Fita La Spezia chiarisce che, nonostante siano circolate notizie fuorvianti in merito alla possibilità di rinvio da parte del Mit dell’introduzione del Foglio di servizio Elettronico, l’adempimento risulta in vigore per i servizi di noleggio con conducente.

Il Mit ha risposto alle preoccupazioni e rimostranze rappresentate da Cna Fita, come da altre associazioni, semplicemente ammettendo che la piattaforma non sarebbe stata operativa a partire dal 2 gennaio, così come non lo è ad oggi. L’unica novità è stata espressa tramite una circolare, pubblicata alla vigilia delle festività natalizie, in cui si esplicita “Il programma progressivo di rilascio delle funzionalità del Rent (Registro Elettronico Ncc e Taxi) e del Foglio di Servizio Elettronico”.

«Di fatto non un rinvio, ma solo un tentativo di nascondersi dietro una ‘foglia di fico’ da parte di chi preferisce annunciare semplificazione, per poi invece costruire norme farraginose senza fornire gli strumenti per poi attuarle − commenta la responsabile sindacale di Cna Fita La Spezia Giuliana Vatteroni − il dubbio che non si conosca fino in fondo l’argomento e la tipologia d’imprese su cui si legifera è più che legittimo. A ciò si aggiunge la mancanza d’ascolto di chi le attività le rappresenta e conosce da anni, ossia le associazioni. Ci troviamo nelle medesime condizioni di altre leggi su cui i ministeri di competenza hanno voluto procedere con urgenza a discapito di tutto e tutti, a dimostrarlo la piattaforma per la patente a punti dell’edilizia che doveva essere a regime a novembre scorso e non è ancora del tutto operativa. Ora il turno degli Ncc che dovrebbero adeguarsi a quello che la legge stabilisce ma non possono farlo perché la piattaforma annunciata a luglio non funziona ancora. Ciò che non si dice è che le imprese, in questo caso gli Ncc e i taxi, nel frattempo sono stati demonizzati e hanno dovuto duplicare adempimenti già esistenti, alla faccia della semplificazione».