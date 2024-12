Saranno 451 i posti disponibili a Genova, di cui sei presso il Comune, per la nuova selezione per volontari di Servizio civile universale, un’opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi al servizio della comunità e acquisire competenze utili per il proprio futuro.

«Il Servizio civile universale − dice l’assessore al Sociale Enrico Costa − è sia un’opportunità di crescita professionale che umana. Avere l’opportunità di lavorare e collaborare con realtà importanti e presenti sul territorio come quel terzo settore, o di entrare nei meccanismi della pubblica amministrazione consente a chi decide di mettersi in gioco di poter tracciare un sentiero per il proprio futuro, acquisendo nuove conoscenze teoriche e pratiche e mettendosi in contatto con realtà che svolgono ruoli fondamentali per la collettività. Il Servizio civile è anche un gesto di generosità, perché mettersi al servizio degli altri è qualcosa di nobile che cambia la nostra percezione di ciò che ci sta intorno. In meglio».

I sei posti all’interno dell’amministrazione comunale sono suddivisi per settori:

Due volontari presso Informagiovani, per supportare i giovani nell’accesso a informazioni su lavoro, studio e mobilità internazionale.

Due volontari presso l’ufficio relazioni con aziende e fundraising, con attività di promozione di partnership e ricerca di finanziamenti.

Due volontari presso la direzione Urbanistica, per contribuire a progetti legati allo sviluppo del territorio e alla pianificazione urbana.

Queste opportunità sono rese possibili grazie alla sussidiarietà con il terzo settore, nello specifico con Arci Servizio Civile Aps, La Comunità e Helpcode, che hanno preso l’impegno di capofilare la programmazione e la progettazione.

Il Servizio Civile Universale rappresenta un’esperienza formativa e di cittadinanza attiva, che consente ai giovani di contribuire concretamente al benessere della comunità. I progetti disponibili abbracciano ambiti diversi, dall’assistenza sociale alla tutela dell’ambiente, dall’educazione alla cultura, garantendo una vasta gamma di possibilità per scegliere il percorso più adatto ai propri interessi.

Modalità di candidatura

Per partecipare è necessario presentare la propria domanda entro la scadenza del bando, fissata per il 18 febbraio. Le candidature possono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma online disponibile sul sito ufficiale del Servizio Civile Universale. Tutti i dettagli sui requisiti, i progetti e le modalità di selezione sono consultabili sul portale del Servizio Civile.

Il Servizio Civile: un ponte verso il futuro

I volontari selezionati avranno la possibilità di ricevere una formazione specifica, un rimborso spese mensile e un attestato finale che certifica l’esperienza svolta, arricchendo così il proprio curriculum e le proprie competenze personali e professionali.

«Il Servizio Civile Universale rappresenta una straordinaria occasione per i giovani di mettere le proprie energie al servizio della comunità, acquisendo competenze trasversali e contribuendo allo sviluppo sociale e culturale del territorio» dichiara il nuovo assessore alle Politiche Giovanili, Enrico Costa.

Per maggiori informazioni

È possibile fare tutto on line seguendo le news di Informagiovani e compilando la domanda sulla piattaforma da Pc, tablet o smartphone.

Dopo le feste seguiranno gli aggiornamenti e le date di possibili incontri con gli Enti che si faranno conoscere e promuoveranno queste opportunità.