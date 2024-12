Si è conclusa l’edizione autunnale dei Nautical Days di Sanlorenzo, che ha coinvolto 53 fra i migliori studenti di 16 Università italiane, in due giornate di attività nei cantieri della Spezia (25 ottobre) e di Ameglia (22 novembre), con l’obiettivo di far conoscere da vicino la realtà di eccellenza del Gruppo e selezionare potenziali futuri tirocinanti.

Si tratta, descrive l’azienda, di un’evoluzione dei classici career days universitari: invertendone la logica e la prospettiva: il progetto mira a creare engagement e a consolidare le relazioni attraverso momenti dedicati all’insegna dell’innovazione e dell’eccellenza. Si tratta, nel dettaglio, di eventi esclusivi organizzati presso i cantieri, ai quali possono accedere solo studenti particolarmente meritevoli, che abbiano superato un’attenta selezione preliminare. Per le due giornate autunnali, fra le 150 candidature ricevute da 23 università italiane, sono stati scelti i 53 candidati che avevano ottenuto i punteggi più brillanti in fase di valutazione.

Il Gruppo sottolinea l’importanza di questo progetto, volto ad offrire ai migliori talenti delle università italiane l’opportunità di conoscere e immergersi nel mondo Sanlorenzo. Pier Francesco Acquaviva, group Hr Director di Sanlorenzo, commenta: «Nell’insieme, quello proposto ai partecipanti è un percorso denso e articolato che richiede impegno, capacità, determinazione e volontà di mettersi in gioco, tutte caratteristiche che ricerchiamo fra gli studenti desiderosi di vivere un’esperienza formativa nell’azienda. Sanlorenzo investe continuamente in percorsi di crescita per coltivare nuovi talenti e valorizzare le proprie risorse, che sono il motore fondamentale per l’innovazione e il successo duraturo dell’azienda».

L’incontro del 25 ottobre è stato dedicato agli studenti dei corsi universitari extra settore puramente nautico, come ad esempio ingegneria gestionale, ingegneria meccanica, economia, marketing; mentre l’appuntamento del 22 novembre ha ingaggiato gli iscritti ai corsi legati al mondo della nautica, come ingegneria, architettura e design nautici e navali. Entrambe le giornate sono state scandite da un programma intenso e sfidante che ha previsto, oltre allo studio di un business case e ad un successivo assessment dei candidati, il “Racconto dei Mestieri” con il coinvolgimento e la testimonianza diretta delle Sanlorenzo People, che hanno presentato agli studenti alcuni dei ruoli aziendali chiave, quale ispirazione per il loro futuro professionale, come ad esempio: project manager, project engineer, architetto di commessa, capo barca, controller, buyer, planner, commerciale.

Il successo dell’edizione autunnale è un’ulteriore conferma della peculiarità dell’iniziativa, che diventerà da oggi l’unico canale attraverso il quale Sanlorenzo sceglierà laureandi e laureati da inserire in tirocinio. Pertanto, anche nel 2025 sono in programma dalle 4 alle 6 edizioni dei Nautical Days, suddivisi negli appuntamenti di primavera e d’autunno: tutti gli studenti che amano mettersi in gioco ed affrontare le sfide più impegnative sono invitati a candidarsi.