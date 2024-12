Ferdinando De Fornari ai Lavori pubblici ed Enrico Costa alle Politiche sociali completano la giunta del Comune di Genova guidata dal facente funzione di sindaco Pietro Piciocchi che questa mattina li ha presentati alla stampa.

«Sono due persone che hanno una storia alle spalle, che hanno fatto cose importanti per questa città e hanno una reputazione unanimemente riconosciuta e che possono dare un contribuito importante in questi mesi all’amministrazione – ha detto Piciocchi introducendo la presentazione –. Lanciano un messaggio bellissimo, quello del servizio civico, della spinta e della carica ideale che deve animare ciascuno di noi quando abbiamo l’onore di assumere incarichi pubblici. Non si tratta di discontinuità rispetto alla giunta precedente ma nei prossimi mesi con queste persone possiamo fare uno scatto in avanti ».

A Costa sono state attribuite le deleghe a Servizi sociali, Famiglia, Giovani, Terza età e disabilità. Genovese, 71 anni, sposato, due figli, laureato in Economia e commercio, Costa lavora da 45 anni nel settore marittimo e ha un lungo impegno nel settore del sociale. È stato presidente della Fondazione Centro di Solidarietà Bianca Costa Bozzo Onlus, del Centro di Solidarietà di Genova Coop. Soc., della Fondazione Opera Ceis Genova (già Associazione Centro di Solidarietà di Genova), Ceis Genova Impresa Sociale srl. In particolare, si è dedicato ad affrontare i problemi legati all’emarginazione giovanile – specialmente per le dipendenze, inclusi gli interventi specialistici per Aids e co-morbilità psichiatrica – al disagio psichiatrico adolescenziale, alla accoglienza di minori e profughi e alle persone senza dimora, con un focus particolare sul reinserimento lavorativo.

Dal 2010 Costa è vicepresidente della WFTC, NY, Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche, che coordina l’intervento terapeutico nelle dipendenze di migliaia di comunità in tutto il mondo. Nel mondo sportivo, in particolare del ciclismo, è stato fino a pochi giorni fa, presidente dell’U. S. Pontedecimo Ciclismo A. D., società organizzatrice del Giro dell’Appennino. Si è dimesso da tutte le cariche. Mantiene la presidenza di Ucid, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti.

«Ringrazio per la nomina il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi – ha dichiarato Costa – di cui ho piena fiducia, una fiducia coltivata con le varie opportunità di intervento in questi anni. Leggere il suo discorso di insediamento è stato ritrovarmi nelle sue parole, soprattutto quando ha condiviso i principi di Marco Bucci su coltivare il senso di appartenenza e di mettersi a disposizione per il bene comune; e quando poi parla di attenzione ai valori fondanti della città tra cui l’accoglienza e il senso di comunità. Con questo stesso spirito mi pongo nei confronti delle persone e delle istituzioni della città. Mi metto a disposizione in modo volontario così come fatto con il Ceis Genova. Volontario nel senso di spontaneo, di getto, di cuore e gratuito: una gratuità concreta rinunciando a qualsiasi emolumento per questo incarico e chiedendo di assegnare i relativi fondi a iniziative sociali di volta in volta individuate che non troverebbero altra copertura».

«Le priorità – ha precisato l’assessore – sono note e l’organizzazione comunale è stata perfettamente impostata dall’assessore Lorenza Rosso. Di mio vorrei puntare sul coinvolgimento di tutta la comunità cittadina, non solo dell’organizzazione comunale e degli enti sociali o quelli riconducibili all’impegno degli enti religiosi ma anche di tutte le altre istituzioni, soprattutto sanità, giustizia e forze dell’ordine, e tutte le altre forze del mondo del lavoro, delle imprese, dello sport e del tempo libero. I problemi principali a cui fare fonte riguardano gli anziani, che soffrono per l’aumento del costo della vita e per la solitudine e, e i giovani, che hanno bisogno di spazi di aggregazione. Spazi concentrati sopratutto nel centro storico mentre sono necessari in tutta la città».

Enrico Costa si occuperà delle politiche di integrazione sociosanitaria, servizi sociali, distretti sociosanitari, politiche di sostegno alla famiglia e agenzia della famiglia, politiche per i giovani e promozione dei modelli positivi di aggregazione giovanile, sviluppo di politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del disagio, della solitudine e delle dipendenze, politiche di sostegno alla terza età e relazioni con le organizzazioni sindacali dei pensionati, progettualità e sostegno a favore dei diversamente abili, tutela dei diritti delle fasce deboli, rapporti con il terzo settore e le organizzazioni di volontariato che operano nel sociale.

De Fornari è andato in pensione pochi giorni fa: era dirigente della direzione di area Infrastrutture opere pubbliche del Comune di Genova. Si è occupato del coordinamento delle attività di programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche e degli interventi manutentivi straordinari. È stato responsabile del Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza per gli interventi in capo all’Area Infrastrutture Opere Pubbliche. E referente presso gli enti territoriali, Autostrade, Rfi e Autorità di Sistema Portuale, competenti per la realizzazione di opere strategiche infrastrutturali. Ha seguito il coordinamento e la direzione lavori del Waterfront di Levante. Gli sono state attribuite le deleghe a Lavori pubblici, Grandi opere strategiche, Partenariati, Manutenzione della città.

«Ringrazio il vicesindaco reggente per la fiducia che ha voluto accordarmi – ha dichiarato –. Tra le motivazioni che mi hanno indotto ad accettare questo delicato incarico c’è indubbiamente la grande sintonia e il quadro valoriale condivisi con Pietro Piciocchi, negli ultimi anni di intenso lavoro per la costruzione e il coordinamento del Pnrr, oltre a tanti interventi di carattere strategico in tema di rigenerazione urbana. Tra le motivazioni c’è l’indimenticabile esperienza che ho vissuto con oramai gli ex colleghi delle strutture organizzative comunali con i quali ho costruito un consolidato rapporto di stima e fiducia reciproca. Avevo avuto occasione di condividere con Piciocchi alcune mie riflessioni su una visione di città capace di rimettere in moto importanti iniziative sul tema della rigenerazione di brani di tessuto urbano, intercettando centinaia di milioni di finanziamenti pubblici, in primis il Pnrr, che richiede ed esige però al contempo un’attenzione e una sensibilità rivolte al territorio, da perseguire in maniera diffusa, attraverso una estesa azione di manutenzione. Per fare ciò è mia intenzione innanzitutto dare impulso al lavoro già intrapreso dall’assessore Avvenente con il quale ho lavorato a stretto contatto, confrontandomi con i presidenti dei Municipi per impegnarci sinergicamente in un’azione di ascolto e confronto con le realtà territoriali. Avvenente ha lavorato bene, ora dobbiamo proseguire affiancando agli interventi concentrati su determinate aree un’attenzione più diffusa sul territorio. Già ieri ho svolto alcune riunioni dedicate a queste tematiche. È mio intendimento mettermi a servizio della città garantendo presenza, ascolto e risposte concrete».

De Fornari si occuperà di formulazione e attuazione del Piano triennale delle opere pubbliche, compresi gli interventi del patrimonio comunale, istituzionale, scolastico e abitativo, sistemazione idrogeologica per la salvaguardia ambientale e di difesa della costa. Inoltre, si occuperà del coordinamento, gestione e attuazione del Pnrr, delle opere strategiche infrastrutturali e di mobilità sostenibile, cura e manutenzione dei parchi, giardini e verde pubblico, sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione dell’arredo urbano, coordinamento del programma per l’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’indirizzo operativo di Aster.

PIciocchi intende basare l’attività della sua amministrazione sulla prossimità ai cittadini e sull’ascolto dei loro bisogni e delle loro proposte. Domani la giuna terrà una riunione al Cep di Pra’ dove tradcorrerà la giornata incontrando gli abitanti del quartiere.

Ecco la composizione della giunta

Pietro Piciocchi

Facente funzioni di sindaco

Organi istituzionali; Comunicazione; Rapporti con Sponsor e Fondazioni bancarie; Teatro Carlo Felice; Affari generali, acquisti, contratti ed appalti; Bilancio, Programmazione e gestione economica finanziaria; Programmazione, coordinamento e gestione dei fondi a valenza strategica (fondi SIE, fondi tematici, conto consolidato delle società, enti ed aziende partecipate); Fondi europei; Politiche tributarie; Pubblicità ed affissioni; Politiche di lotta all’evasione; Conto consolidato delle società, enti ed aziende partecipate; Politiche ed indirizzi sulle partecipazioni azionarie; Indirizzo e controllo di IREN S.p.A.; Indirizzo e controllo delle Società Partecipate; Indirizzo operativo di Spim spa, Fsu spa, Asef srl, Farmacie Genovesi srl, Bagni Marina Cenovese srl.; Grandi eventi; Rapporti e sviluppo sinergie con Università; Partecipazione dei cittadini alle scelte della Amministrazione; Innovazione; Tutela e sviluppo delle vallate; Nuovi insediamenti aziendali sul territorio; Politiche europee e internazionali e cooperazione internazionale; Politiche della casa; Rapporti con Arte; Edilizia residenziale pubblica

Mauro Avvenente

assessore al Decoro della città, Economia Circolare, Ambiente e Centri storici

Decoro della città; Regolazione della gestione del ciclo dei rifiuti urbani e discariche; Indirizzo operativo di AMIU S.p.A.; Relazione con i soggetti regolatori; Politiche ambientali ed energetiche e attività per riduzione e gestione dell’inquinamento acustico, atmosferico, idrico e dei suoli; Igiene; Tutela e sviluppo dei Centri storici cittadini.

Paola Bordilli

assessore al Commercio, Artigianato, Proloco, Tradizioni, Animali

Rapporti con attività produttive, commerciali, artigianali, agricole ed enti rappresentativi; Sportello unico delle attività produttive e semplificazione della regolazione; Mercati cittadini; Valorizzazione delle tradizioni cittadine; Rapporti con le Pro-Loco per la promozione e valorizzazione del territorio; Rapporti con i Municipi, ascolto e valorizzazione dei territori, sussidiarietà orizzontale, corpi intermedi; Politiche per la tutela ed il benessere degli animali.

Alessandra Bianchi

assessore al Turismo e Marketing territoriale, Impianti ed Attività sportive

Politiche per lo sviluppo del Turismo e rapporti con Enti e società operanti ne1 settore; Marketing territoriale, Politiche per la promozione e educazione allo sport; Impianti, palestre scolastiche ed attività sportive; Rapporto con il CONI, Federazioni e Associazioni sportive.

Marta Brusoni – assessore al Personale, Servizi civici, Servizi informativi, Digitalizzazione, Smart City, applicazione dell’Intelligenza Artificiale

Politiche di gestione e sviluppo del Personale e Organizzazione dell’Ente; Amministrazione del personale: gestione, organizzazione, formazione, relazioni sindacali, qualità; Programmazione, controllo di gestione, gestione del piano della performance; Sicurezza Aziendale; Trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative; Servizi civici, demografici e cimiteriali; Decentramento amministrativo; Statistica; Servizi informativi; Applicazione dell’intelligenza artificiale; Smart City; Rapporti con Istituto Italiano di Tecnologia.

Francesca Corso – assessore alle Politiche dell’Istruzione, Pari opportunità

Politiche formative e rapporti con gli enti di programmazione e Gestione dei servizi educativi nell’ambito dello sviluppo della città; Coordinamento dei programmi e delle azioni per l’Edilizia scolastica; Servizi educativi 0/6 anni e sistema integrato d’istruzione; Coordinamento delle azioni per l’integrazione scolastica degli alunni e delle alunne con disabilità; Coordinamento delle azioni tese all’abbattimento delle liste d’attesa. Programma di localizzazione di nuovi asili nido; Consulta dei genitori delle scuole; Diritto allo studio; Diritto allo studio dei diversamente abili; Politiche per le Pari opportunità; Rapporti Giunta-Consiglio comunale; Rapporti con città Metropolitana.

Enrico Giuseppe Costa – assessore ai Servizi sociali, Famiglia, Giovani, Terza età e Disabilità

Politiche di integrazione sociosanitaria; Servizi sociali e Distretti Socio Sanitari; Rapporti con gli Enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari; Politiche di sostegno alla famiglia; Agenzia per la famiglia; Politiche per i giovani e promozione di modelli positivi di aggregazione giovanile; Sviluppo di Politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni del disagio, della solitudine e delle dipendenze; Politiche di sostegno alla Terza età e relazioni con le Organizzazioni sindacali dei pensionati; Progettualità e sostegno a favore dei diversamente abili; Tutela dei diritti delle fasce deboli; Rapporti con il terzo settore e le organizzazioni di volontariato che operano nel sociale.

Ferdinando De Fornari

assessore ai Lavori Pubblici, Grandi Opere Strategiche, Partenariati, Manutenzione della città

Formulazione ed attuazione del Piano triennale delle opere pubbliche, compresi gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, istituzionale, scolastico ed abitativo, sistemazione idrogeologica per la salvaguardia ambientale e di difesa della costa; Coordinamento, gestione ed attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Opere strategiche infrastrutturali e di mobilità sostenibile; Cura e manutenzione dei parchi, giardini e del verde pubblico; Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo urbano; Coordinamento del programma teso all’abbattimento delle barriere architettoniche; Indirizzo operativo di Aster spa.

Sergio Gambino

assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Protezione civile, Mobilità sostenibile e Trasporto pubblico

Città sicura e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio; Sicurezza urbana e stradale; Polizia Locale e amministrativa; Protezione civile; Valorizzazione del Volontariato; Politiche relative alla mobilità, logistica e trasporto pubblico, trasporto su ferro, gomma e metropolitana; Pianificazione, regolazione e gestione della mobilità urbana e della sosta; Adeguamento PUMS e raccordo dei grandi progetti ferroviari e viari con il PUMS; Indirizzo operativo di AMT S.p.A.; Indirizzo operativo di Genova Parcheggi S.p.A.

Francesco Maresca – assessore al Patrimonio, Porto, Mare e Pesca

Gestione del Patrimonio comunale non abitativo; Valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale; Politiche del Mare; Rapporti con attività produttive ittiche ed Enti rappresentativi; Raccordo tra porto e città; Rapporti con il mondo portuale e logistico; Partecipazione alla pianificazione portuale; Iniziative di promozione della blue-economy.

Mario Mascia – assessore all’Urbanistica, Sviluppo industriale ed economico, Lavoro

Urbanistica; Strumenti di Pianificazione territoriale a carattere generale ed attuativi; Edilizia privata; Cura e promozione del Demanio marittimo; Programmazione dello sviluppo industriale ed economico; Politiche per la crescita dell’occupazione; Rapporti con grandi aziende, medie e piccole imprese; Rapporti con investitori e banche di investimento; Confronto con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di impresa; Promozione dei tavoli per la risoluzione delle crisi aziendali; Sviluppo ed innovazione tecnologica e strategica; Sviluppo economico sostenibile.

Lorenza Rosso – assessore alla Cultura, Musei, Teatri, Avvocatura e Affari legali

Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città; Rapporti con il Tavolo della Cultura; Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatri, Musei; Biblioteche; Rapporti con Porto Antico S.p.A.; Avvocatura ed Affari legali.

Consiglieri delegati

Fabio Ariotti

Predisposizione di un programma di azioni per favorire la partecipazione dei cittadini ed i rapporti con le Associazioni ed i Comitati sulle scelte della Civica Amministrazione, nell’ambito delle funzioni relative alla materia Partecipazione dei Cittadini alle scelte della Amministrazione

Alessio Bevilacqua

Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la Civica Amministrazione finalizzate alla tutela e allo sviluppo delle vallate cittadine, nell’ambito delle funzioni relative alla materia Tutela e sviluppo delle vallate

Federica Cavalleri

Definizione di un modello per l’organizzazione ed esecuzione, secondo principi di efficienza, di rilevanti e specifici eventi a livello cittadino, nell’ambito delle funzioni relative alla materia Grandi eventi

Vincenzo Falcone

Predisposizione di proposte progettuali di interesse per l’Amministrazione relative alle Politiche di lotta all’evasione, nell’ambito delle funzioni relative alla materia Politiche di lotta all’evasione

Davide Falteri

Predisposizione di un programma di azioni finalizzate a favorire nuovi insediamenti aziendali, servizi, siti produttivi ed attività imprenditoriali, sul territorio cittadino in materia di Nuovi insediamenti aziendali sul territorio

Laura Gaggero

Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la Civica Amministrazione relative al tema della Innovazione, nell’ambito delle funzioni relative alla materia Innovazione

Barbara Grosso

Predisposizione programma di azioni per il potenziamento dei rapporti dell’esecutivo con Organi interni ed esterni ed Enti nazionali e internazionali, con particolare riguardo ai rapporti con gli Sponsor, Fondazioni Bancarie e all’organizzazione del Premio Paganini e al coordinamento del Festival del Balletto di Nervi, nell’ambito delle funzioni in materia di Rapporti con sponsor e Fondazioni Bancarie e Politiche europee e internazionali e cooperazione internazionale

Elena Manara

Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la Civica Amministrazione per favorire i rapporti e lo sviluppo delle sinergie con l’Università nell’ambito delle funzioni relative alla materia Rapporti e sviluppo sinergie con Università

Lorenzo Pellerano

Predisposizione di un programma di azioni per il potenziamento dei rapporti con Autorità Portuale· e Struttura commissariale in ordine all’opera di ribaltamento a mare di Fincantieri a Sestri Ponente in materia di Organi istituzionali

Valeriano Vacalebre

Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la Civica Amministrazione in tema di Politiche della casa, Edilizia residenziale pubblica e Rapporti con Arte volte a garantire una più efficiente gestione dei relativi bandi e assegnazioni, nell’ambito delle funzioni relative alle materie Politiche della casa, Edilizia residenziale pubblica e Rapporti con Arte.