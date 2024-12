Redelfi spa comunica di aver cooptato Pietro Mensi come nuovo amministratore indipendente durante il consiglio di amministrazione svoltosi oggi.

In seguito all’ingresso nel consiglio di amministrazione della controllata Enginius srl in qualità di amministratore delegato, Elisabetta Migone ha rassegnato le dimissioni per la perdita dei requisiti di indipendenza ex art. 148 comma 3 del TUF; la società ha provveduto a nominare per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386 Cod. Civ., quale amministratore indipendente, Pietro Mensi, il quale resterà in carico fino alla data della prossima assemblea ordinaria degli azionisti.

Davide Sommariva, presidente del consiglio di amministrazione di Redelfi spa, ha commentato: «Ringraziamo l’ing. Elisabetta Migone per il supporto fornito con professionalità e competenza come amministratore indipendente, rinnovandole la fiducia per il suo ruolo in Enginius che sarà fondamentale per la sua crescita ed evoluzione industriale. Siamo lieti di accogliere il Dott. Pietro Mensi nel consiglio di amministrazione di Redelfi come nuovo amministratore indipendente. La sua esperienza nel campo della comunicazione digitale, maturata collaborando con organizzazioni internazionali di rilievo e la sua visione strategica arricchiranno ulteriormente il nostro percorso verso una crescita sostenibile e inclusiva».