Con deliberazione di giunta di mercoledì 4 dicembre, il Comune di Alassio ha approvato il progetto esecutivo predisposto da Roberto Collina inerente gli interventi che verranno realizzati nei prossimi mesi sulla via Julia Augusta, i quali si inseriscono in un percorso più ampio intrapreso dal Comune di Alassio inerente la riqualificazione del tratto locale dell’antica strada romana.

Il progetto esecutivo approvato nei giorni scorsi dalla giunta verrà finanziato con un contributo di 70.000 euro del Fondo Unico Nazionale per il Turismo in collaborazione con la Regione Liguria e con fondi di bilancio del Comune di Alassio, per un investimento complessivo di circa 141 mila euro.

Gli interventi previsti in questo progetto sono di diversa tipologia, mirati nel loro complesso a migliorare l’accessibilità e la fruibilità del percorso. I lavori che verranno eseguiti nei prossimi mesi prevedono la ripulitura della vegetazione infestante lungo il tracciato sentieristico per garantire un passaggio sicuro e accessibile, unitamente alla ricostruzione di alcuni muri a secco danneggiati, utilizzando materiali di recupero, rispettando le tecniche costruttive tradizionali. Nei tratti più esposti o accidentati saranno installati parapetti in legno scortecciato, con piantoni infissi nel terreno, realizzati in maniera tale da garantire protezione e integrarsi armoniosamente con il paesaggio. Lungo il percorso, nei luoghi di maggiore interesse, quali punti panoramici e aree di sosta, saranno inoltre posizionati panchine e tavoli da picnic in legno. Questi interventi sono stati progettati con attenzione all’ambiente e alle caratteristiche paesaggistiche del territorio, con l’avvallo della competente Soprintendenza.