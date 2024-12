A 9 mesi dalla sua scadenza, nella notte, è stato rinnovato il Ccnl logistica, trasporto e spedizione e conseguentemente sono state revocate le 2 giornate di sciopero del 9 e 10 dicembre proclamate da Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti.

Il rinnovo prevede un aumento medio a regime di 260 euro per il personale viaggiante e di 230 euro per il restante, durata fino al 31 dicembre 2027 e numerose novità di natura normativa volte a venire incontro alle esigenze organizzative delle aziende garantendo il giusto equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro dei lavoratori.

Per il presidente Confetra Carlo De Ruvo “al termine di una trattativa lunga e non priva di difficoltà ha prevalso il buon senso che ha permesso di realizzare un rinnovo soddisfacente per entrambe le parti, evitando uno sciopero che in questo periodo sarebbe stato dirompente, non solo per le nostre imprese ma per la stessa collettività. Il nostro è un grande contratto non solo per la platea a cui si applica – oltre 1 milione di addetti – ma anche per la rappresentatività delle organizzazioni che lo siglano, tanto da parte datoriale che da quella sindacale”.

“Il suo rinnovo pertanto – continua De Ruvo – costituisce un fatto particolarmente significativo che testimonia il buon livello delle relazioni sindacali del settore, come risulta anche dalle diverse forme di bilateralità in essere nel campo della previdenza e dell’assistenza sanitaria integrative. Nel complesso si tratta – conclude De Ruvo – di un rinnovo soddisfacente, senza vincitori né vinti, in quanto ha prevalso su tutto una visione unitaria in cui imprese e lavoratori sono due facce della stessa medaglia”.